金曲歌王謝銘祐配樂、吟詩，台語講師兼樹公民程鐵翼以優美台語詩譜寫104歲台南公園地景、人文歷史之美，今天發表《情緣一世紀～台南公園》台語散文詩有聲書，除希望帶動下一代在生活中使用台語，也盼讓更多人重視台南公園管理養護。

台南社大樹公民7年前投入關懷復育台南公園羊蹄甲林，從中了解居民與台南公園的生活故事，也見證台南公園四季之美，台南社大主任林冠州說，今年嘗試用另一個角度讓大家認識台南公園，藉由台語書寫復育台南公園生態的觀察，讓民眾對台南公園生態有感，同時也能喜歡上台語。

謝銘祐說，這次協助錄製，也是希望將台南地景入詩，讓大家體會台語詩寫景、寫情的典雅，願意將說台語成為生活習慣的一部分。程鐵翼笑稱，感謝去年因疫情關係，謝銘祐老師多了不少空檔，這本書真的賺到。

程鐵翼說得一口流利台語，陸續書寫4本台語繪本、台語詩，透過優美文字，讓人領略台語雅趣，讓人意外的是，他其實是不折不扣的外省第二代，從小跟江蘇籍父親說國語，直到當兵因緣際會學台語，發現台語很美，在孔廟拜師學台語，取得台語教師認證開始到校園教台語，一教就是20年。

程鐵翼同時在國小、國中教台語，他觀察，小學生跟社大學員學習台語效果最好，因為有興趣跟動機，但國中生效果最差，多數認為幹嘛要學？他說，自己從不會台語到熟稔台語，希望更多的年輕一代在生活使用台語、閱讀台語文學、愛上台語。

林冠州說，每學期台語課程學員百餘位，早年學員都頗有年紀，近年培育一群約35歲的學員，另，謝銘祐的「台語電影講座」更廣獲年輕人喜愛，樂見學台語風氣往下扎根。此外，近2年社大也走進正興街、信義街創立台語招呼店，已有10幾家業者加入，鼓勵客人以台語跟店家互動，鼓舞不少年輕人開口說台語。

台南社大表示，這本書將免費提供給圖書館及學校，讓學生方便閱讀，也歡迎有興趣的市民來索取，索取專線請撥台南社大大成校區專線： 06-2615671。

(中時 )