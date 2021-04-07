中央流行疫情指揮中心7日宣布，自12日起將開放中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等接種計畫所列第2、3類實施對象接種AZ疫苗，包含政府防疫人員、國籍航空機組員也能預約接種，至於台北市長柯文哲是否有施打意願，台北市發言人陳智菡轉述，柯文哲指出若確定開放，不會占用到醫護人員的資源，他「願意施打」。

台北市衛生局統計，目前台北市施打AZ疫苗共有17個點，包含振興、台大、和信治癌中心、北醫、長庚、和平、榮總、萬芳、新光、三總、馬偕、國泰、台安、中興、仁愛、陽明和忠孝，而北市目前已拿到9800劑疫苗，加上9日將在配送1100劑疫苗，共計10900劑疫苗。

目前AZ疫苗雖然傳出有3成施打者，有短暫不適與副作用，但現在施打率太低，中央開放第2、3類可施打，陳智菡指出，柯文哲說打疫苗仍是既定方向，否則國門無法開啟，整體評估利大於弊，若確定開放，不會占用到醫護人員的資源，他「願意施打」。

至於針對市府有無評估柯文哲身體狀況是否適合打疫苗，陳智菡表示，目前沒有評估，今天確定開放，會再做評估。

(中時 )