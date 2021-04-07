台鐵太魯閣號日前發生出軌重大事故，釀成50人死亡、百餘人受傷，交通安全、鐵道安全受到關注，台灣民眾黨今宣布將成立交通黨部，民眾黨祕書長謝立功表示，交通黨部希望能夠凝聚交通安全、公共工程安全、道路安全等議題，透過邀集外部專家學者討論，希望發揮監督執政黨的功能。

謝立功指出，交通黨部已經籌備一段時間，主要是因為台灣每年車禍死亡3000人、傷殘超過40萬人，耗費非常大醫療資源，太魯閣事件揭發台鐵公安系統問題，因此加速成立交通黨部。

謝立功說，成立交通黨部有四個目的，包括監督交通事業公共安全發包流程及監管計畫、保障交通從業人員工作及公安權益、集結專家學者及從業人員建議做為立法參考及揭露交通部內部弊端、關心台灣長期交通違停、逼車、超速等相關法令是否不夠完整。

民眾黨規畫，交通黨部成員以網羅外部專業人士為主，民眾黨人士為輔，約1個月內成立，屆時名單確認後會在對外宣布。

謝立功強調，交通黨部重點在於希望蒐集專家學者意見，作為黨內政策及立法參考，並揭露交通部部門內部多年的弊端，期待發揮全民監督的力量，讓政府可以檢討及注重各項細節，落實安全才是回家唯一的路。

(中時 )