先前已經有研究及案例指出，新冠患者會經歷很長一段時間的頭腦渾沌、注意力減退等後遺症，最新研究顯示，染疫後6個月內歷經這類精神、大腦疾病的患者多達1/3，其中最常出現的症狀為焦慮及情緒障礙。

新冠病毒如何影響大腦。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國、美國研究人員昨（6）日在英國醫學期刊《刺胳針精神醫學》（Lancet Psychiatry）刊登最新研究，追蹤約23.6萬名主要以美國人為主的新冠患者數據後，發現高達34%的患者在確診新冠肺炎後的6個月內，也診斷出了神經系統或精神方面的大腦疾病。

研究人員一共追蹤了14種症狀，其中最常診斷出的症狀為焦慮，比率為17%，其次為精神障礙，比率達14%。

整體來看，心理方面的症狀比中風、失智等神經方面的疾病更常見，神經方面的併發症在重症患者身上發生的機率較高，7%曾住進加護病房的患者後來出現中風，2%診斷出失智。共同領導研究的英國牛津大學精神病學專家塔奎特（Max Taquet）指出，住院患者出現神經方面疾病的機率較一般患者增加39%。

塔奎特也指出，研究顯示新冠患者出現大腦、精神方面後遺症的機率比流感、其他呼吸道疾病患者來得高，機率比流感患者增加44%，比其他呼吸道疾病患者增加16%，不過目前研究人員仍不清楚什麼原因造成新冠患者出現這些後遺症。

先前臨床及研究已經發現新冠患者出現大腦、精神疾病的風險較高，同一批研究人員在去年發布的研究中就指出，20%的新冠患者在確診3個月內診斷出精神疾病。另一份2月公布的義大利小型研究顯示，追蹤381名新冠患者，30%康復後出現創傷後壓力症候群（Post Traumatic Stress Disorder，PTSD）。

這份研究是至今相關主題中最為大型的研究。

(中時新聞網)