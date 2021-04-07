53歲港星張敏90年代紅極一時，和周星馳合作過多部電影，憑著《賭聖》中的綺夢、《倚天屠龍記之魔教教主》的趙敏，奠定一線女星地位，即使淡出演藝圈多年，仍受到外界高度關注，近日，她的近照曝光，再度成為焦點。

張敏近年來熱心公益，近日她做慈善的近況曝光，雖然帶著墨鏡，但仍看得出她保養得宜，皮膚緊緻無皺紋，只不過似乎過瘦了，有點弱不禁風，手臂纖細、臉頰也有些凹陷，讓網友都希望她不要再瘦下去了。

不少人都認為張敏太瘦了。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

張敏與黎明是同班同學，被導演王晶挖掘出道，入行沒多久的她就戲約不斷，曾與劉德華、周潤發等大咖拍不少片，成為香港90年代拍片最多、炙手可熱的一線女星，而其中多次和周星馳合作，更是讓她廣為人知。

曾演過《鹿鼎記》、《倚天屠龍記》、《逃學威龍》系列等作品，其中又以「綺夢」一角最令人印象深刻，還被封為「夢中情人」，不過她1995年拍完《十兄弟》後，隨即淡出演藝圈，轉行從商。

近年她過著深居簡出的生活，常送物資至偏遠山區，2013年張敏傳出低調嫁給前經紀人劉永輝，婚後定居北京，直到2017年她受邀為微風信義拍攝DM，外界猜測她是因離婚才復出，她才打破沉默，強調自己從未結過婚，指一切都是謠言，同時也認愛小10多歲的圈外男友。

(中時新聞網)