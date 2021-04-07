巴西經濟部長蓋德斯（Paulo Guedes）周二表示，隨著全國新冠疫苖接種進度持續加速，讓人們可以重拾工作與活動，他預期巴西經濟將在2～3月內重返軌道。

蓋德斯在巴西銀行Banco Itau所主持的線上活動表示，他預期在實施歐盟和「南方共同市場」（Mercosur）之間陷入僵局的自由貿易協定方面，很快會有「果斷」之舉。

南方共同市場由阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭與委內瑞拉等五個南美國家組成，在2019年與歐盟達成自由貿易協議，承諾將取消40億歐元的歐盟產品進口關稅。但由於歐洲對亞馬遜地區的森林砍伐感到擔憂，以及對巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府應對氣候變化的承諾抱持懷疑態度，目前這項貿易協定尚未實施。

蓋德斯表示：「我們認為從現在起二至三個月內，巴西可望恢復商業活動，當然，我們的經濟活動可能下滑，但將比我們去年的衰退要緩和許多，持續時間也將縮短許多」。為此，巴西必須加快大規模疫苗接種的速度，蓋德斯稱之為巴西目前最重要的財政政策。

巴西的疫情仍持續升高，周二公布單日多達4195人染疫死亡，創下疫情爆發來的最高記錄，使累計染疫死亡人數達到33萬6947人，更加確立該國已經成為當前全球疫情「震央」的悲慘現狀。

截至目前為止，美國的染疫死亡人數已經超過55.5萬人，在全球排名第一，但部分專家警告，這個南美國家的染疫死亡人數最終可能超越美國。

此外，蓋德斯表示，巴西政府將重啟就業保護計畫，該計畫去年挽救了多達1100萬個工作，此外，政府也將繼續推動國營企業的民營化。他表示，巴西最大電力公司Eletrobras民營化的相關研究工作，應該能在9個月內完成。

(時報資訊)