遠東銀(2845)今日召開線上法說，指出2021年營運追求規模穩健成長，希望掌握全球經濟疫情趨緩後的顯著復甦契機，目標總資產成長6％至7220億元，放款成長7％至4240億元、存款成長2％至5940億元。其中，企金授信續聚焦中小企業，持續降低海外比重。

遠銀表示，授信業務將檢討違約案例、彙整徵兆列入徵審參考，強化海外授信客戶及貸後風險管理。國內則嚴控土建融授信風險，並增進信貸及信用卡評分模型準確度及風險辨識能力。預期今年海外授信比重估自14％續降至13％，中小企業比重自9％提升至11％。

遠銀2020年淨收益112.17億元、年減4.3％，為近3年低點，加上備抵呆帳提存跳增至14.64億元，使稅前淨利衰退32.15％至28.88億元、稅後淨利衰退30.66％至25.18億元，雙創近9年低點，每股盈餘（EPS）0.73元、低於前年1.05元。

不過，遠銀去年總資產成長3.8％至6800億元，淨值成長3.1％至490億元，仍維持穩健成長。其中，受惠存款成本減少，使利息淨收益60.36億元、逆勢年增10.61％，手續費淨收益35.13億元、年增1.23％，雙創新高紀錄。

遠銀表示，去年資產結構因應疫情進行調整，強化投資比重。去年存款以台幣及外幣活存成長較高，活存比自29.51％升至36.58％。放款則略減0.3％，主因疫情致使原獲利主力的海外放款產生呆帳，占比自59％降至50％，聚焦拓展的國內中小企業自27％升至37％。

遠銀截至去年底逾放比自0.26％升至0.51％、備呆覆蓋率自513％降至286％，表現遜於整體國銀平均。遠銀表示，主因海內外均因疫情出現呆帳，但該行根據個案衡量未立即全面打銷，使整體數據表現較弱，但放款覆蓋率仍自1.42％提升至1.46％。

展望2021年，遠銀預期疫情趨緩，可望帶動國內外經濟顯著復甦，將追求營運規模穩健成長，目標總資產成長6％至7220億元，放款成長7％至4240億元，存款成長2％至5940億元，淨利差持平去年，同時持續強化信用風險管理、移轉企金授信重心。

同時，遠銀整合個金業務部門，透過交叉銷售模型大數據分析，透過數位分行及綜合分行強化存款、財管、信用卡、消貸及房貸業務服務。呆帳提存部分，去年已針對較大金額案件完成提存，預期今年金額將較去年顯著減少，但要恢復往年水準仍需一段時間。

(時報資訊)