華宏(8240)3月合併營收9.49億元，月增25.2％，年增18.3％；累計第1季營收27億元，年增24.3％，為7年同期新高。3月營收增加主要工作天數回復正常，以及筆電、電視和車載面板需求持續暢旺。

光學膜片中偏光片銷售維持高檔，同時擴散膜、貼合膜、以及塗佈產品如製程用保護膜、電子標籤用關鍵材料等產品，銷售年成長約3～4成，目前光電材料訂單能見度高。

機能材料方面，受惠車市回溫以及電器產品訂單需求回升，BMC材料及成型品拉貨動能增強；DAP/UP材料因網通產品需求增溫，銷售明顯提升，預期未來營收成長可期。

散熱材料經過多年市場經營，今年起已有多家NB品牌廠開始採用，Flexible NB散熱片也已獲客戶認可且正式出貨，配合5G高散熱需求，散熱材料將積極強化手機、NB市場的應用，預計於今年隨著客戶的產品開發進度持續導入市場。

華宏積極佈局自有利基產品，包含5G相關材料、導熱DAP、Mini LED及可撓式(flexible)面板相關的光學材料，全力搶攻市場先機。

(時報資訊)