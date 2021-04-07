即將到來的4月12日為人類首度載人太空飛行的第60 週年。1961年4月12日，傳奇人物Yuri Gagarin搭乘東方1號順利發射升空，並繞行地球一圈。為了紀念此重大里程碑，戰遊網（Wargaming.net）旗下PC主機遊戲《戰車世界》今天正式宣佈，4月7日至4月21日將推出《飛向星空！》活動，邀請玩家一同歡慶這個史詩時刻！

《飛向星空！》活動是由兩個同時進行的進度組成。首先是4月7日至4月19日登場的「個人進度」。在個人進度期間，玩家將透過完成特殊每日任務獲得特殊活動貨幣「星星點數」。解鎖每個等級後，玩家將能獲得珍貴遊戲內獎勵：1 天《戰車世界》加值帳號天數、乘員書籍、一個全新 2D 風格等眾多物品。個人進度最後一個星星等級的主要獎勵為獲得 Yuri Gagarin 作為車長。這位蘇聯代表車長的外表是根據 Yuri Gagarin 身著橘色太空裝的知名照片設計，他的台詞經重新編纂並由一名專業配音員錄製，模仿這位蘇聯英雄的聲調與說話方式。

除了「個人進度」外，4月7日至4月12日也將開放「整體進度」，需要玩家同心協力在特定時間內收集特定數量的星星點數。每位玩家完成任務獲得的所有星星點數將列入對總星星點數的貢獻。當玩家達到越多階段，就能越深入了解Yuri Gagarin的故事與生平事蹟。一旦成功完成五個階段的整體進度，玩家將能在 4 月 12 日到 16 日獲得每場勝利 2 倍經驗加成，並於 4 月 16 日到 19 日獲得任何車輛的每日 5 倍首勝經驗加成。

遊戲活動期間，玩家可以瀏覽針對傳奇太空飛行以及重大航天里程碑所設計的專屬特殊活動網站。在設計此活動的期間，《戰車世界》團隊也與Yuri的女兒Galina Gagarina進行非常密切的往來與溝通，以確保她父親的故事能準確的陳述。

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「Yuri Gagarin證明了人類能夠超越極限，而他的飛行事蹟也鼓舞了嚮往飛向太空的所有人，並帶給他們希望！如Yuri Gagarin的女兒所表示，Yuri Gagarin開啟了我們對於人類在維護及發展地球方面更進一步的認識。 我很慶幸，藉由《戰車世界》的玩家社群，人類首次進入太空中的回憶將於未來幾年獲得保存！我們要感謝Galina Gagarina在整個設計活動期間所提供的建議及協助。我們很高興能與所有玩家一同分享她父親的故事，並希望藉由這樣的活動，讓更多的人受到啟發！」

(科技)