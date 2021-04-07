台灣最美麗、動人的海洋紀錄片《男人與他的海》全台票房突破百萬，導演黃嘉俊透過大銀幕帶大家看見絕美的海洋景色，為了讓更多年輕學子及早認識大海，先前許下的「一萬名海洋之子」宏願正如火如荼地實現中，上週從台中的大里高中開跑，昨日（6日）導演黃嘉俊帶著片中兩位主角廖鴻基、金磊特別前往澎湖，將在連續三天的放映活動後，見證第一千名海洋之子誕生，導演黃嘉俊也現場喊話：「希望澎湖的同學們都能成為強悍的海洋之子！」

《男人與他的海》海洋之子巡迴放映昨日抵達澎湖，包含風櫃國小、隘門國小、鎮海國中、馬公高中、澎湖海事等校，師生都一同到戲院共襄盛舉。澎湖縣長賴峰偉也特別到場支持，並表示：「澎湖的師長們都相當關心孩子們的海洋教育！」現場還有老師看完電影，感觸很深地說：「希望同學們也能像片中兩位主角一樣，勇敢朝著自己的夢想路上前進。」導演黃嘉俊為了親自感受所有海洋之子的觀影回饋，勤跑戲院也樂在其中，他說：「學生們看完電影後反應之熱烈，完全超乎我的意料，他們甚至迫不及待地想知道，接下來如何進一步認識海洋？」有一名高中生更是寫了近千字的觀影心得感謝導演：「無論是關於人、關於海，導演的處理都很細膩，不會過於濃烈，卻有無限餘韻。」

《男人與他的海》用大銀幕帶大家看見絕美的海洋景色。（牽猴子提供）

日前公開的電影主題曲《漂島》MV已在社群累積超過兩百次的轉發分享，MV中令人目不轉睛的珍貴鯨豚畫面，搭配演唱人林生祥充滿磁性的嗓音，用台語唱出討海人的心情和出海的旅程、海洋的狀態。導演黃嘉俊更親自為主題曲寫詞，真情流露對這片海洋的愛。林生祥表示：「希望和我合作的導演能夠自己寫主題曲，因為你們最清楚電影要表達的意涵呀！」初次嘗試作詞的導演黃嘉俊説：「這是集整部電影精神於一身的象徵，希望有一天這首歌能成為愛海台灣人都可以朗朗上口的海洋國民歌曲！」

(中時 )