有NSF（National Sanitation Foundation，美國國家衛生基金會）認證的淨水商品，就代表買到實實在在的健康淨水了嗎？公平會7日就因佑瑄有限公司在蝦皮購物網站銷售美國OLSMO PURE牌活性炭商品，廣告宣稱「NSF認證」，卻提不出任何佐證資料，進而認定是廣告不實，罰新台幣5萬元。

公平會指出，乾淨衛生的水和民眾健康息息相關，NSF認證的公信力成為多數消費者選購淨水商品的考量因素之一，但是，光買到宣稱具有NSF認證的淨水商品，就代表買到實實在在的健康淨水了嗎？

公平會進一步指出，佑瑄有限公司在蝦皮購物網站銷售美國OLSMO PURE牌活性炭商品，廣告宣稱「NSF認證」，但是，不論在NSF合格認證資料庫網站或廣告商品中的品牌OLSMO PURE公司網站都查無相關認證資料，而且佑瑄公司及商品進貨商都無法提供相關佐證資料。

公平會因此認定，佑瑄公司於廣告宣稱「NSF認證」，足使消費者產生案關商品較其他沒有獲證的淨水商品有較高效能與較佳品質的錯誤認知，明顯是廣告不實。

公平會提醒，消費者購買淨水商品時宜停看聽，多加比較，以保障自身消費權益；同時也呼籲，相關業者登載廣告時，更應確保廣告內容的真實、正確及完整性，以免觸法。

(工商 )