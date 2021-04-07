2021華南銀行台灣企業甲級足球聯賽預定11日兵分四路開踢，華南銀行在去年正式冠名贊助聯賽，今年第二年同樣持續挹注台灣頂級成人聯賽的運行，期盼國內足球好手能在頂級舞台上發光發熱。

今日記者會上展示了年度宣傳影片，特別是宣傳影片是由同樣身為台北展逸天行者陣中球員的封錦祥執導演筒拍攝，展現選手除了在擅長的足球場上以外，在其他領域上也有相當的著墨。

南市台鋼在記者會上由隊長吳俊青將聯賽主獎盃正式回歸交與中華足協邱義仁理事長手中，也意味著2021年賽季將由8支球隊共同較勁爭取最高榮耀。8支隊伍分別為上屆冠軍南市臺鋼、台灣電力、台中FUTURO、北市大同、航源FC、璉紅臺體，保級成功並獲得冠名贊助的台北展逸天行者(原台北紅獅)以及從乙級聯賽出發挑戰甲級的台灣中油，共同爭奪最後冠軍獎盃。

記者會上各隊選手分享了賽季目標與心得，南市台鋼隊長吳俊青表示，拍宣傳影片比踢球還困難，這一季希望透過足球帶給大家力量，會盡力把每一場比賽踢好，陣中門神潘文傑則霸氣表示目標依舊是金手套獎以及幫助球隊二連霸。

傳統勁旅北市大同的門將施信安說，希望能幫助球隊重返榮耀，也霸氣宣示請各隊好好想怎麼對付我們；台中FUTURO的王睿則表示，去年開始的升降制度會帶來更激烈的比賽，也能推動聯賽進步。

代表台灣電力的林正益宣示，希望展現台電堅實的防守實力，盡力守下每一顆球，目標永遠只有一個，冠軍；航源FC的吳彥澍謙虛說，希望能在新球季帶給球隊更多正向的幫助。

璉紅台體的陳俊甫也分享了自己的心情，身為唯一僅存的學生球隊今年第一戰對上台電一定會緊張，今年目標以保級為主。從乙級升上甲級的台灣中油翁偉賓則希望今年要協助球隊穩定後防，並且以冠軍為目標帶給大家高張力的比賽。

聯賽將從4月11日開始進行3個循環賽事，今年的賽程安排較往年緊湊，除了維持以往在周日4地開踢的原則以外，因應南市台鋼將代表台灣參加在香港舉辦的AFC CUP以及中華男足代表隊要在6月份進行三場世界盃資格賽以及在10月份國內全運會的舉行，周三也會進行2地4場比賽，讓聯賽能夠維持3循環的賽制。

(中時 )