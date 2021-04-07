隨著一路看好的IC設計族群，多檔個股續創新高！近日市場又一次傳出了示警的聲音，如小心本益比偏高、小心過度拉抬等，這令人想起去年防疫股的經歷，不少原先看好防疫股的投資人，由於被專家的示警所干擾，最後決定不買防疫股，結果平白錯過如恆大從不到30元漲到100元，然後再漲到210元以上的倍數行情，著實令人惋惜。

上周提到目前市場對於逼近前波高點附近的強勢股，心態並未偏向保守，反而持續湧入，因此「強者恆強、強者續強」成為盤面特徵，如今這個現象不僅未結束，甚至有擴大的跡象，近日不僅上市櫃IC設計股持續走高，甚至連興櫃市場的智微、凌陽創新、力智等也頻創高，似乎專家越是示警，股價越是強勁，而偏偏在股價低檔，專家們卻從不提醒大家關注。

之前提過「股價預告方向，媒體解釋現象」，股價往往反應預期心理，所以容易出現領先實際營運的波動。對於操作而言，其實不用過度預設立場；因為股票是可以買賣的，當股價真實走勢與原先預期不同時，採取換股方式，調整手中持股即可，完全不需要死抱活抱。

當一波行情仍在持續，過早看空反而容易錯過機會，正確的做法是採取移動停利的模式，如以技術分析中的上升趨勢線或10日移動平均線為防守關卡，一旦股價確認跌破，再行出場，才能抓住整個波段。

目前IC設計族群依循著「只要漲價缺貨題材還在，整體IC設計族群的輪動就會持續」的邏輯尚處輪漲階段，後續只要3月營收表現通過市場考驗，整體IC設計股仍然值得期待，其中像是微控制器(MCU)業者，受惠第2季起進入產業旺季，配合產品報價調漲，以及目前客戶庫存水位偏低等利多加持，如新唐、松翰、盛群、凌通、應廣等都可列入追蹤。

而為了徹底解決半導體產能不足的問題，相關業者已在加速擴產，當中晶圓代工龍頭台積電已於近日宣布為了因應市場需求及維持產業領先地位，計畫未來3年內投入千億美元擴產。目前市場樂觀期待台積電在4/15日法說會將會上修今年資本支出，並且未來3年內維持高檔水位，這將有利於設備、材料、耗材等相關供應鏈的未來發展，如京鼎、盟立、閎康、萬潤、友威科等都可留意，可與IC設計一併來觀察。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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(中時新聞網)