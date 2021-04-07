今年1月司法院將6名法官移送監察院後，7日公布第2次調查結果，司法院人審會認定只有最高行政法院法官鄭小康，因為多次收受翁茂鍾的襯衫，且擔任翁茂鍾經營的怡華公司的行政訴訟案的審判長，有懲戒必要送監察院。

司法院公布第二波調查名單，其中包括最高法院及高院等多名司法高層，此外，優遇大法官蔡清遊也涉案，司法院認為他擔任司法院刑事廳長及大法官期間，接受翁茂鍾及其辯護人飲宴招待，並接受襯杉，但違失情節非重大，不須移司法懲戒。

(中時 )