百萬YouTuber愛莉莎莎去年因拍肝膽排石法影片惹爭議，被台大兒科醫師「蒼藍鴿」打臉後慘遭網友出征，消失一個月才復出。近日暑氣漸濃，她難得換上比基尼，很有料的身材驚艷眾人，YouTuber艾瑞絲大讚：「妳明明就有奶！」

愛莉莎莎5日透過IG貼出玩水的照片，她和女性友人到墾丁玩SUP，有點害羞地表示：「今年唯一的比基尼照，比基尼有厲害」原來她換上湖水綠的比基尼，只見身體微微一彎，倒出驚人的雙峰，養眼的角度讓網友大吃冰淇淋，忍不住大呼：「嗚嗚 我的鼻血」、「真的長肉了」、「太正了啦莎莎」、「好辣」等，YouTuber艾瑞絲也誇讚身材很好，「妳明明就有奶！」

愛莉莎莎重出江湖後，近日再度釋出最新的影片，她表示自己從來不在乎男生的經濟能力，因為想要了解有錢人的生活及賺錢的方法，在知名交友軟體約出一名年收入五百萬以上的男性，對方不僅開著名車親自接送，還帶她體驗遊艇俱樂部，享受視覺、味覺的雙重饗宴，愛莉莎莎更在幾杯黃湯下肚後，鼓起勇氣詢問男方如何月入百萬，原來該男從14年前白手起家，一路從夜市租借空間延伸到高科技玻璃買賣，完全獨資沒有靠親友，卓越的能力讓愛莉莎莎聽了大感佩服，繼續追問約會時有無AA制過？該男霸氣的回應：「我這一生還沒讓女生出過錢過！」

當兩人共享「環遊世界」光影晚餐時，男方大讚愛莉莎莎是個非常善良、可愛又真實的小女孩；愛莉莎莎也回誇男生非常真心待人，「我今天這一切比我想像中多太多了！」

(中時新聞網)