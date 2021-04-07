日本31歲女星加藤紗里有艷麗外型和G罩杯傲人上圍，從參加選美出道至今話題不斷，尤其和地產大亨閃婚閃離最轟動，3個月花光前夫1億日圓（約新台幣2500萬元），離婚後才公開懷孕消息，生產後更自曝「不確定孩子父親是誰」，讓她不僅曾是被網友票選的「最顧人怨女星」，還遭封為「第一渣女」。

話題女王加藤紗里一出道就以G罩杯僅39公斤的誇張身材受到關注，2016年受訪時透露自己是演藝圈知名渣男狩野英孝的正牌女友，更讓她成為媒體追逐焦點，即便戀情曝光不到兩個星期就告終，但她依舊十分享受這種成名的虛榮感。

加藤紗里和日本地產大亨閃婚閃離，當時成為網友熱議的話題。(圖/ 摘自加藤紗里IG)

沒想到2019年9月加藤紗里和日本一名地產大亨結婚，但隔年1月就宣布離婚消息，兩人閃婚又閃離，完全是話題女王加藤紗里會做出來的事；而這段短命婚也成為她炒作工具]，像是在節目中自曝，和地產大亨在一起3個月左右，就已經花了對方1億日圓（約新台幣2500萬元）。

後來兩人離婚後，加藤紗里還說，因為婚前對方讓她隨意花錢，但一結婚卻跟她說不能再毫無節制花錢，讓她瞬間覺得被騙婚，更直言「我對沒錢的男人沒有興趣」；加藤紗里離婚不到3個月，卻高調宣稱自己懷孕準備生產，生下女兒後接受訪問時，被問及「女兒的父親是地產大亨還是別人」，她竟然又語出驚人「我自己也不確定」，馬上又引起社會大眾熱議。

加藤紗里3月在IG上傳和男YouTuber接吻畫面，引起討論。(圖/ 摘自加藤紗里IG)

加藤紗里為了爆紅、當話題人物，不昔把生活搞得一團糟，因不斷炒新聞和各種拜金行徑，她也被網友票選成「最顧人怨女星」；而戀愛或結婚只為了錢，甚至不確定女兒父親是誰，更讓當地民眾認為她根本是「日本第一渣女」。

(中時新聞網)