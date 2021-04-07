華文網路暢銷小說改編的電影《一杯熱奶茶的等待》，歷經月餘拍攝終於在4月初正式殺青。主要演員連晨翔、吳子霏、周予天、潘綱大、謝翔雅、李聿安、李雪、劉宇昕、徐鈞浩非常感謝導演詹馥華，一路陪他們與角色一起成長；原作者暨編劇詹馥華對於此次實現導演夢，非常感謝各方鼎力支持；此次不僅拍攝期間獲得各方幕前幕後應援，甚至主演們的粉絲後援會都熱情應援，盛大號召力令工作人員嘆為觀止。

在影視幕後多年的詹馥華初任導演終於殺青，她感動直說《一杯熱奶茶的等待》要感謝太多貴人一路上給予她協助，特別是出品人、監製、製片、攝影指導、演員們與幕後工作人員們，讓她無後顧之憂地完成自己導演夢；她也很感謝幾位演員連晨翔、吳子霏、周予天、潘綱大、謝翔雅、李聿安、李雪、劉宇昕、徐鈞浩對她的信任，隨著她的指導放送極度喜悲的感情；幾位主演連晨翔、吳子霏、周予天則很感謝導演一路對他們充滿耐心的教導，帶他們看了不一樣的浪漫愛情與友情，連晨翔更放話「導演下部片找我，我一定免費跨刀」。

《一杯熱奶茶的等待》正式殺青。（双喜電影提供）

《一杯熱奶茶的等待》獲得影視圈各界重量級人士與好友們的熱情應援，導演詹馥華好友導演林孝謙、編劇呂安弦身處隔離也遙控慰勞，然而，最特別的卻是連主演們粉絲團竟也加入熱情應援之列；例如吳子霏的粉絲後援會請劇組喝飲料、徐鈞浩的粉絲們約好他殺青時請劇組吃消夜；但大家公認人氣王是男主角連晨翔，來自四面八方「小飛俠（連晨翔的粉絲外號）」幾乎每周都有餐車出現拍攝現場，不論台北、基隆還是台中，驚人向心力與人氣讓劇組直呼《一杯熱奶茶的等待》票房先靠「小飛俠」大賣一波了。

《一杯熱奶茶的等待》男主角連晨翔。（双喜電影提供）

《一杯熱奶茶的等待》由盛青陽娛樂製作股份有限公司製作，中環國際娛樂事業股份有限公司與華文創股份有限公司、天立揚有限公司聯合出品，原著小說2001年出版，連兩年蟬聯暢銷排行榜冠軍，更在大陸狂銷數百萬冊之鉅，可說兩岸三地億萬網民最期待改編青春愛情小說。原作者暨導演詹馥華自2005年起跨界影視擔任編劇、美術指導，主創團隊包括中環公司總經理暨出品人吳明憲、華文創公司總監製暨出品人葉如芬、監製張三玲、製片陳保英、攝影指導高子皓、美術指導賴勇坤、造型指導孫蕙美等，電影預計2021年底上映。

(中時 )