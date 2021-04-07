日月潭旱照陸續曝光，網友震驚「怎麼變成另一個世界了」；甚至有人說每年盛大舉辦的泳渡日月潭活動，今年可以改成日月潭路跑。一名網友分享他拍到的日月潭現況，根本已不是國人所熟識的潭景，除了龜裂土地、青青草原，甚至有類似嘉明湖的小湖泊，四散日月潭周邊。

日月潭乾旱景象。（Ken Liao授權提供，請勿翻攝）

「其實滿難過的，日月潭是台灣知名景點，現在因為旱災反而把缺點都露出來了。潭底垃圾雖有清過，但現場還是不少。」發布一系列照片的Ken Liao表示，他專程利用休假去日月潭，沒想到呈現這副景象，入水少連潭水都混濁，還有周邊公廁也關閉不少，有開放的也減壓供水。

日月潭乾旱景象。（Ken Liao授權提供，請勿翻攝）

Ken Liao在臉書社團「路上觀察學院」PO文，引起不少人討論，倒是網友比較看得開，直言「日月潭沒水反而變網紅拍照景點」、「幾個角度看，日月潭變美了」、「照片拍太美都忘了是警訊」、「應該找時間去現場看看，難得」、「拜託快點下雨，別真的讓日月潭變成嘉明湖」。

日月潭乾旱景象。（Ken Liao授權提供，請勿翻攝）

日月潭乾旱景象。（Ken Liao授權提供，請勿翻攝）

(中時新聞網)