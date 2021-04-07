美國總統拜登於上月31日宣布，欲投入2兆美元的資金推動「基礎建設計畫」，此外，還準備提高企業所得稅，以支撐該計畫開支；對此，亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）發出聲明，表態將支持拜登增加企業稅。

綜合外媒報導，前總統川普於2017年將企業稅35%下修至21%，而如今拜登預計上調至28%，以緩解政府推動的基建計畫的開支；此外，拜登在提及企業稅上調相關措施時，點名亞馬遜利用各種漏洞，以逃避繳納所得稅。

貝佐斯就此發出聲明稱，亞馬遜長期關注基礎建設計畫，並也支持提高公司稅率，同時也認為公司稅率上修是需要各界的讓步，期待政府與國會能夠找到其中的平衡點，以維持美國一直以來的領先地位。

只不過，美國最大商業團體美國商會（U.S. Chamber of Commerce）曾在上月表示，拜登此舉明顯的往錯誤方向前進，這將拖累美國經濟復甦，致使腳步放慢落後，同時也將影響美國在世界的競爭力。

值得一提的是，亞馬遜發言人Jay Carney曾對拜登的抨擊駁斥，表示該公司是惠及前總統歐巴馬制定的「研發稅收抵免（R&D tax credit）」，若這項措施是漏洞，那也是國會的意思；他補充，此項措施在1981年就開始實施了，在共和、民主兩黨的支持下，執行了15次，2015年歐巴馬更簽屬立法。

(中時新聞網)