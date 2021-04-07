搭乘大眾運輸時可以聽到車廂內廣播，提醒旅客盡量將音量降低，勿影響到他人，不過一名女乘客忍不住抱怨，她從左營搭高鐵至桃園，但隔壁乘客頻頻傳出「嘖嘖」聲，仔細一看後發現對方是在剔牙，沒想到快到目的地時對方的剔牙聲仍未停止，讓她超崩潰，貼文發出後不少網友有同感，「每次聽到那聲音就頭皮發麻！」

女網友昨(6日)在臉書社團爆怨2公社上發文，表示自己從左營站搭乘高鐵，上車後隔壁乘客不斷傳來「嘖嘖嘖」的剔牙聲，這聲音讓她相當反胃，原以為對方可能過一段時間就會停止，沒想到高鐵從左營開到桃園時剔牙聲仍迴盪在車廂，「是牙齒縫卡的很困難嗎？有必要這樣子嗎？」

雖然相當困擾，不過原PO仍跨不過內心的坎，「內心還是沒有站起來反應的勇氣」，只好一路忍受到目的地。原PO的遭遇曝光後，不少網友超有感，同樣認為在公眾場合大聲剔牙非常惱人，「有些人就習慣吸牙縫，嘖嘖嘖...真可怕的聲音」，還有網友指出，無論何時何地都無法接受剔牙聲，「不管什麼時候，都很討厭剔牙聲」、「別說高鐵了，不管在哪聽到我都覺得牙痛」、「每次聽到剔牙聲音就頭皮發麻！」

另外也有網友提供方法，「可以考慮商務艙，之前也是被孩子逼瘋，換商務艙後超級安靜，那個小孩說話媽媽馬上要他安靜」、「所以搭乘大眾運輸一定要帶耳機，以備不時之需，眼罩也必備，眼不見為淨」，還有網友幽默回應，「這菜渣很頑劣啊」。

(中時新聞網)