柯以柔7日出席由周宜霈（大牙）和老公發起的明星羽球賽，接受媒體訪問，她經營電商事業邁入第7年，雖疫情讓大環境很辛苦，不過去年直播超過300場，最高紀錄一天3場，一年創下千萬營業額，相當驚人，不過她打羽球空檔也猛拿手機回訊息，讓大牙忍不住說「放下手機」，柯以柔苦笑「沒辦法，我校長兼撞鐘，必須非常掌握客人狀況，有問題要立刻找廠商反應」。

柯以柔表示，因為照顧小孩關係，時間上受到限制，接節目通告除了看時間、也要看適合話題，有些戶外遊戲節目玩不過年輕人，坦言限制比較多，不過她成立公司專心衝刺電商事業，坦言電商已成主業，雖有八位數營業額，但疫情關係海外商品進不來，她只能增加開團量衝業績。

她和郭宗坤打離婚官司將近3年多，日前一審判離婚，小孩監護權都歸柯，郭不服上訴，目前二審仍在進行，最晚今年9月會結束，坦言現在是二審下半場。她表示心情很平靜，且一開始就沒隱瞞小孩，「就跟小孩說爸媽分開住，因為不想吵架，但還是很愛他們」，小孩也沒有太大情緒，現在也已習慣這模式，她盼與郭成為合作的父母，希望事件盡快落幕。

(中時 )