興華高中籃球隊勇奪今年HBL全國高中籃球聯賽乙級亞軍，其中王博穎（前排左）拿下籃板王，4 號陳曛豪（前排右）也榮獲助攻王殊榮。（謝明俊攝）

興華高中籃球隊在教練胡裕偉帶領下，勇奪今年HBL全國高中籃球聯賽乙級亞軍。（謝明俊攝）

興華高中籃球球員全部都住校統一管理。（謝明俊攝）

苗栗頭份興華高中籃球隊勇奪今年HBL全國高中籃球聯賽乙級亞軍。（興華高中提供／謝明俊苗栗傳真）

冠亞軍賽當天，苗栗出身的立委徐志榮及多位苗栗地方民代助理都到場加油。（興華高中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市興華高中籃球隊，在日前才結束的全國HBL高中籃球聯賽中，勇奪乙組亞軍，球隊教練胡裕偉帶領這群來自8所國中的高中生，從零開始教起，經過3年的訓練，交出漂亮成績，其中打大前鋒的王博穎，就是進到高中後才正式學打籃球，這次一舉拿下籃板王，讓人被孩子的認真努力而感動。

輔大體育系畢業的胡裕偉，出身苗栗縣頭屋的客家子弟，曾打過SBL新浪、緯來、台銀等球隊，7年前，他接下興華高中的籃球隊教練，面對一批只曾經玩過籃球的菜鳥學生球員，在他的訓練下，2年後的2017年，就奪下全國HBL乙級亞軍，重演了當年號籃壇苗栗稻生農場的劇情。

這一屆興華高中籃球隊，除了3名球員分別來自新北新店、南投埔里以外，其餘的9名球員都是苗栗本地國中升上來的在地學生，雖然來自不同的學校，但他們的共同點，就是熱愛籃球，而且裡面有一半是從未受過正式的籃球訓練。

「我帶球員，都是從零開始教起，要給球員完整的觀念及基本動作訓練。」胡裕偉的訓練餐表，包括了每天清晨6時起床的晨間體能訓練，由於興華高中周邊都是起起伏伏的山林，空氣又好，在這種場所跑步練體能，再好不過了！

下午時間就是訓練基本動作及小組、團體作戰，全部球員不管來自本地或是外縣市，都必須住校統一管理，晚自習時間，可以自修看書，也可以自主練習投籃。前幾年，胡裕偉都和球員住在一起，球員看他，像長兄，更是嚴師。

高中學生，原本就是活潑好動的時候，胡裕偉對球員的生活管理，是完全尊重孩子，「都那麼大了，可以自己管理自已了」對於小磨擦小衝突，胡裕偉都是睜一隻眼，閉一隻眼，真的要他出面的時候，就不是小事了，但所幸到現在為止，都沒讓胡裕偉出面干預過。

家住新北市新店的王康曦、王永政，是新店達觀國中畢業生，喜歡籃球，但從沒機會受過正式訓練，不是國中科班出身，也沒機會進到北部籃球甲組高中就讀，一次來到興華高中比賽的機會，讓2個台北小孩決定來到苗栗住校學籃球。

身高186公分的王博穎，原是興華高中國中部學生，身材雖然突出，但從未受過正式訓練，平常就只在學校和同學鬥鬥牛，直升高中部後，被胡裕偉相中是打籃球的好材料，進入球隊接受魔鬼營的磨練，這一次的聯賽，王博穎以大前鋒位置一舉奪下籃板王頭銜。

這一群孩子在嚴實的訓練下，基本動作一天比一天熟練，從全國兩百多所學校中一路過關斬將，拿下全國高中聯賽亞軍！最後一場冠亞軍賽對上宜蘭慧燈中學，上半場第1節，雙方互有拉鋸，第2節興華出現亂流，一路被對手拉開差距達10多分。胡裕偉利用中場休息，變換節奏，用盯人、區域交互變換來打亂對手節奏，下半場，分數逐漸拉近，但終場仍是功虧一簣敗北，但孩子們的表現，已讓教練和全校師生感動驕傲不已。

除了王博穎拿下籃板王，4 號陳曛豪也榮獲助攻王殊榮，冠亞軍賽當天除了校長胡文生校長到場打氣，苗栗出身的立委徐志榮及多位苗栗地方民代助理都親到場加油打氣，榮獲亞軍的消息傳回苗栗後，讓鄉親與有榮焉。

(中時 )