傳統市場周圍通常具有一定生活機能水準，因此不少民眾購屋時，也會將傳統市場列入評估條件之一。永慶房屋依2020年台北市「公有零售市（商）場及攤販集中場營運評鑑」選出的優良市場，並據近一年實價登錄資料，觀察市場周邊700公尺內之成交資料，其中，周邊交易量最多的前三名分別是松江市場、成功市場及永春市場。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，生活機能往往是購屋民眾最關心的部分，傳統市場生活用品採買便利，周圍生活機能成熟，且北市遴選出的優質市場，在衛生、硬體及服務品質又具有一定水準，就近居住確實能帶來更多便利性。再來，觀察熱銷市場前五名皆比鄰捷運站，可以同時滿足民眾最在乎的上班通勤與生活採買的需求。

盤點台北市「公有零售市場及攤販集中場營運評鑑」遴選出的15間優良市場，由中山區的「松江市場」以交易436件奪冠，「成功市場」、「永春市場」分別以301件及288件位居二、三名。謝志傑表示，「松江市場」位處中山區熱鬧商圈，商家林立、發展繁榮，日常採購除了有松江市場、還有量販店可以滿足日常所需，交通方面有建國、新生高架橋、捷運行天宮站與中山國小站，且距離雙捷運站的民權西路站與松江南京站皆不遠，充分滿足各式通勤需求。加上學區完整，又有明星學校中山國小加持，以及周邊多座社區型公園，和榮星花園、新生花博公園兩座大面積綠地，讓松江市場擁有優秀的生活機能，且住宅均價59.3萬以中山區來說相對親民，因此受到許多自住者青睞。

交易量第二名的是大安區的「成功市場」，住宅均價約81.6萬元。在五大熱銷市場中，價格最為親民的是位於萬華區的「新富市場」，住宅均價落在51.3萬元。謝志傑說明，新富市場於2006年被指定為台北市市定古蹟，2017年轉型為藝文展演及時農教育空間的「新富町文化市場」，現行的新富市場落在三水街前段及巷內持續營業。坐落在龍山寺生活圈的新富市場，鄰近捷運龍山寺站，周邊生活機能完善，但因特種行業、出入複雜等負面因素影響，讓該區房價較無法表現。

(時報資訊)