聯電(2303)3月營收166.19億元，創單月歷史新高，較去年同期增加14.06%。第一季營收470.97億元，年增11.43%，同步再創單季新高，比去年第四季的452.94億元再增長約3.98%。

聯電公司持續樂觀看待第一季，產能利用率將上升至100%，產品量價齊揚，本季合併營收如預期再創新高，季增率約4%亦符合預期。

聯電公司預計第一季晶圓出貨量季增約2%，隨著28奈米製程貢獻提升，加上12吋部分製程轉換，帶動以美元計的平均銷售價格季增約2~3%，毛利率提升至約25%。由此推估，第一季美元營收季增率約4~5%，第一季台幣實際營收也再攀高，季增率約為4%，本業獲利亦可持續比上季成長。

展望今年，聯電共同總經理王石曾表示，晶圓代工價格仍有上漲空間，估今年平均銷售價格(ASP)將成長4-6%；對今年晶圓需求展望樂觀看待，主要動能來自智慧型手機、遠距應用及車用電子等，將帶動產能利用率維持高檔。

此外，聯電今年資本支出大增5成至15億美元，將大幅擴增28奈米產能。聯電編列15億美元資本支出預算，比去年的10億美元大增，主要用於今年28奈米產能將成長20%。

聯電受惠8吋晶圓代工供不應求並漲價，加上28奈米占比提升之效益，2020年第四季業績攀高，營收約453億元，產能利用率99%，毛利率上升至23.9%，單季歸屬母公司淨利為112億元，每股普通股獲利0.92元。

(時報資訊)