7日，繼韓國三星電子預估2021年第一季獲利，可望大增44%後，LG電子(LG Electronics)也不落人後地宣布，第一季財報表現，將會是有史以來最好的一季。

因為疫情使然，民眾窩在家裡時間變多，因此LG電子的家電與電視產品賣得是強強滾。因此，LG電子2021年第一季營利的財測為1.51兆韓元約13億美元，年增率39.2％。

超越韓聯社的財經Yonhap Infomax預估值，約1.27兆韓元左右。

同時，LG電子還預測第一季營收，可望達到18.8兆韓元，年增27.7％。同時，也比市場普遍預期的17.9兆韓元要來得高。

若真如LG電子財測，那麼其營收與營業利益，將雙雙又寫下自己歷史新高單季紀錄。2020年第四季度，LG電子營收曾創18.78兆韓元。而2009年第二季，營業利益也一度創1.24兆韓元。

7日，LG並沒有公布個別部門財務報告，但4月中下旬將會有發布更詳細財報。

產業分析師表示，LG的家用電器與空氣解決方案（H＆A）部門，再次捉住市場對高檔產品的需求，並打下財報創紀錄的基礎。

Daishin證券指出，預計H＆A部門廣受好評的洗碗機，乾衣機與吸塵器等，銷售業績將有所增加。加上平均售價提高，預計該部門第一季的營益率將達到13.9％。

同時，負責電視產品的LG家庭娛樂（HE）部門，可望也有亮眼表現。目前，LG電子身兼全球第二大電視業者與OLED電視供應商。

Eugene投資證券表示，儘管上游面板漲價，但獲利能力預計將隨高單價產品搶手而同步增加，例如像OLED電視與大尺寸超高畫質電視(UHD)等。

不過，LG的汽車零部件解決方案（VS）部門，儘管電動車零組件銷售業績增加，但第一季應該還是虧損狀態，但賠的錢應該會收斂。

NH投資證券表示，LG汽車零組件業務，目前還是在成本壓不下來的階段，不過，預計下半年開始，應該就會對獲利做出貢獻。

至於已經脫手的LG行動業務，預計第一季會大虧，市場預計營損約在2800億韓元左右。

5日，LG曾表示，由於競爭激烈且長期景氣不佳，其移動通信（MC）部門將在7月31日之後停止運營。早從2015年第二季開始至今，LG移動部門就一直在燒錢狀態。

三星證券指出，手機部門停止運作損失，將會在第二季反應。鑒於資產重整，分別與晶片供應商以及電信業者間的違約金，以及售後相關費用等等，預計將會產生一筆一次性的鉅額支出費用。

7日，LG是在盤中公布自己第一季亮眼財測目標，無奈市場不買帳，終場收跌0.94％為158,500韓元。

(時報資訊)