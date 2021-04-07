台南市議會第3屆第5次定期會即將從16日起召開，議會7日下午召開第2次程序委員會，編審市府提出的28件墊付款案，預算金額總計3億94萬3000元，全部列入議程，提請大會審議。

程委會由議長郭信良主持，委員蔡育輝、林志展、李宗翰、周奕齊、吳禹寰及盧崑福等議員出席，市府由副市長戴謙、秘書長方進呈率市府相關單位局處首長列席。

議會指出，市府的28件提案都是墊付款案，包括：農委會核定市府辦理110年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-糞尿水資源化及畜牧場節能減碳計畫49萬元、農委會核定市府110年度遊蕩犬管理精進措施計畫所需經費708萬5000元等，總計補助款共2億2695萬1000元，配合款7399萬2000元，合計3億94萬3000元。經程委會討論後，全部提請大會審議。

南市議會將於4月16日至6月24日召開第5次定期會，屆時也將援例於電視及網路進行議程播放，歡迎鄉親一同收看，關心市政發展。

(中時 )