貪汙法官李春地 也與翁茂鍾不當往來 16:422021/04/07 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因貪汙遭判刑的最高法院法官李春地，也被指出曾與富商翁茂鍾有不當往來。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣司法史上最醜陋的法官集體貪瀆案，前高院法官李春地等人，在承審「何智輝銅鑼案」、「前法官張炳龍收賄案」從中行收賄，李春地因貪汙罪被判刑定讞，但根據司法院公布的調查報告，李春地也涉入翁茂鍾案不當往來。 司法院表示，李春地與前公懲會委員黃水通及高院庭長溫耀源、台中高分院法官胡景彬、台南地院法官朱中和等25法官，有行政懲處必要，但逾懲戒權行政期間，已無行政懲處必要。 維冠6受災戶 提國賠被駁回 宜蘭自造祭 展現極致工藝之美 (中時 ) #李春地 #法官 #翁茂鍾 #最高法院 #富商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄逆子持利剪弒母遭判無期 還需賠家人528萬元 15:512021/04/07 社會 菅義偉訪美前動作頻頻 陸媒警告莫插手中國內政 11:312021/04/07 兩岸 高雄春藝小劇場振興在地團隊 套票打8折 10:552021/04/07 寶島 吊車行老闆接李義祥求援電話 到場才知「代誌大條」 18:002021/04/06 社會 韓粉罵綠女議員胖醜且全家死 法官：主觀評論無罪恐嚇有罪 12:572021/04/07 社會 小三牽手人夫挨告辯：「氣喘發作」 法官不信判賠正宮8萬 12:472021/04/06 社會 6名維冠大樓倒塌戶 請求市府、燦坤及出租人賠償2345萬一審遭駁回 17:432021/04/06 社會 卓蘭修復日式宿舍 詹冰文學館啟用 04:102021/04/07 地方新聞 一封「看不下去」檢舉函 掀富商翁茂鍾9年前勞動造假 07:542021/04/06 社會 翁茂鍾案第二波調查 司法院將公布決議 13:592021/04/07 社會 林佳龍下台負責？律師揭10大疑點：如果跟部長有關 應該要判刑 15:352021/04/06 政治 社會熱門新聞 真相呼之欲出 工程車疑為怪手救援失敗墜軌 駕駛都是李義祥 - 社會 關鍵人物落網 工程車上非法移工事後逃逸遭移民署逮捕 - 社會 囂張女搭公車拒付錢 失控飆罵司機：國家照你規則走嗎？ - 社會 對話內容曝光！李義祥明知連假不能動工 - 社會 雷聲大雨點小 26名法官涉富商翁茂鍾風紀案 僅1法官送監院 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。