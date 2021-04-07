台灣司法史上最醜陋的法官集體貪瀆案，前高院法官李春地等人，在承審「何智輝銅鑼案」、「前法官張炳龍收賄案」從中行收賄，李春地因貪汙罪被判刑定讞，但根據司法院公布的調查報告，李春地也涉入翁茂鍾案不當往來。

司法院表示，李春地與前公懲會委員黃水通及高院庭長溫耀源、台中高分院法官胡景彬、台南地院法官朱中和等25法官，有行政懲處必要，但逾懲戒權行政期間，已無行政懲處必要。

(中時 )