健康養生已經是全民運動，如果能有更多輔助性工具協助，看到實際的數據變化，應該會讓更多人有動力持續運動或是改變生活習慣。對此，產官學界都已展開研發，結合身體各種儀測設備與大數據，發展出不少讓人意想不到兼具趣味與實用的工具。元培醫事科技大學健康管理學系與食品科學系各自研發出心率變異性檢測儀器及腦波檢測儀，各有意想不到的用處。

元培醫事大學在今(7)日於台北東方工商舉行的「2021世界健康日 全民挺醫謢來養生」活動中，現場擺攤提供量測服務。其中食品科學系提出「腦波選茶」的趣味檢測。

食科系研究助理陳彥君表示，透過腦波檢測，可以知道許多身體不自覺的狀態。研究團隊別出心裁提出「腦波選茶」，短時間內將腦波資訊做出統計與分析，將受測者按照黃、橘、綠、藍進行腦波人格分析，並採分色對比，利用文字以及數據圖表簡單量化，真實呈現出自己的特性，藉此讓自己更加了解本身的特質，不再利用主觀意識去判斷人事物，像是選茶的時候，就能比對應用。

依腦波將人的個性分類，已有研究基礎。但結合生活應用，是各類健康器材的未來方向。圖為依腦波將人的個性分類後，依大數據所分析出的選茶索引。(圖/梁惠明攝 資料提供/培元醫事科大陳彥君)

陳彥君強調，腦波測量技術未來結合預防醫學，像是檢測腦疲勞指數是否正在飆高，未來絕對可以應用在更多醫療保健支援上，前景相當看好。

元培醫事科技大學健康管理學系則提供「心率變異性檢測儀」，使用者只需將雙手食指伸握儀器，幾分鐘後就能得到心率等相關數據。元培健管系教授李嘉宜表示，這款儀器有助民眾了解自己現在是否真的在「放鬆」的狀態，也從心律神經功能狀況，了解心血管疾病、心肌病變、心臟功能等，就像是隨身照護員，提醒用戶注意自己可能無感的警訊。

透過「心率變異性檢測儀」，有助察覺自己目前的心血管數據，調整生活習慣。(圖/梁惠明攝)

食品科學系陳惠欣教授也強調，民眾現在對於怎麼吃、吃什麼這些營養資訊，已有主動接觸並且取得正確知識的能力，但往往知易行難，就算知道該怎麼做，卻受外界誘惑或是意志力不夠，不易持續養成好習慣。若能透過隨身儀器，定時量測身體變化，對於保持健康生活，一定大有助益。未來還會有更多貼近人心的設計，也成了新世代發揮創意的全新領域。

(中時新聞網)