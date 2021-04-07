證交所攜手櫃買中心、期交所於今年3月底合作建置「交易風險報你知！理財知識全攻略」宣導網站（https://irisk.sfi.org.tw），透過清晰圖文式的資訊整理以及生動的投資風險漫畫與影音，受到許多年輕族群青睞。同時，證交所也特別和知名財經網紅合作，介紹新手投資風險影片，針對目前股市投資人年齡層有下修的趨勢，希望透過淺顯易懂的內容，幫助年輕投資族群認識交易風險。

全新升級的「交易風險報你知！理財知識全攻略」宣導網站，分為投資影音停看聽、漫畫輕鬆學風險和投資知識寶庫等三大類，以生動有趣的宣導影片，圖文並茂的證券漫畫，及投資工具的風險要點，帶領投資人輕鬆認識投資風險，讓新手上路的年輕人在進入股市投資前先停看聽，建立風險控管觀念，使得投資理財之路更明確。

證交所精心與知名財經網紅合作的新手投資風險影片，針對目前股市投資環境分析，反映出目前投資人年齡層有逐年下降的趨勢，從盤中零股交易實施以來，30歲以下的投資人就比之前增加2.4倍，再加上現在行動裝置和網路社群的發展，讓各種股票資訊的取得和交流學習，都比以往更加容易，是新手投資前所未見之有利環境。

影片中也分享新手最常犯的投資錯誤，包括遇到問題不問營業員、對商品特性不瞭解及無法抵擋快速獲利的心理風險，建議投資新手減少這些錯誤，更能贏在投資起跑點。甫於3月底上架的宣導影片，短短一星期已有超過8萬人次的瀏覽量，好評連連，有興趣的投資人可以透過宣導網站觀看。

證交所也提醒，投資有賺有賠，年輕族群在投資前，應先行了解市場規則、商品特性與風險評估，考量自身財務能力及投資標的，再選擇適合自己的投資工具，並隨時注意國內市場變化及全球產業趨勢與波動，讓資金分批、分散且不開槓桿，有效降低投資風險，才是正確的投資理財之道。

(工商 )