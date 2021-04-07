獸醫徐愛明為小橘貓診治。（新北市動保處提供）

日前家住新北市永和區的新北動保處動保員程沛宏出門上班，準備發動機車時，耳邊斷續傳來虛弱的喵喵叫聲，程員循聲發現機車踏板上一隻滿臉病容瘦骨嶙峋的橘斑小貓，職業本能驅使下，用毛巾包裹小貓裝入環保袋內，送到動保處請獸醫同事診治，順利挽救一條小生命。

經動保處獸醫師徐愛明診斷，未滿6個月的小橘貓疑似感染俗稱「貓瘟」的貓泛白細胞減少症，一般是由貓泛白細胞減少症病毒引起一種急性高度接觸性傳染病。

動保處表示，小橘貓體毛稀疏瘦弱且嚴重腹瀉、脫水、食慾不佳，透過打針、吃藥、注射點滴，逐漸恢復生機，隔日便開始舔食軟質飼料。後續幫小橘貓剪指甲、挖耳朵、除跳蚤、擦澡、點眼藥，逐漸恢復元氣。

一周後小橘貓狀況漸趨穩定，已轉往淡水動物之家安置收容，並持續接受妥善的醫療和照顧。小橘貓個性安靜、乖巧，惹人憐愛，期待未來能幸運找到一個幸福溫暖的家。

動保處呼籲，春天是動物繁殖高峰期，動物喜歡在隱蔽角落棲息，像住家庭院、路旁汽車車底、引擎蓋等處，民眾應多注意，也可在開車前看車底、拍打引擎蓋，提醒動物離開。動保處呼籲，民眾發現動物生病或受傷需要救援，可打24小時救援專線（02-2959-6353）或市民熱線1999。

小橘貓洗澡時乖巧安靜。（新北市動保處提供）

小橘貓已送到淡水動物之家等待領養。（新北市動保處提供）

(中時 )