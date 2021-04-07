股神巴菲特投資的大陸電動車大廠比亞迪3月份銷售開紅盤，總銷量達1萬6301輛，比新創電動車品牌蔚來汽車的7257輛還多2倍，同時遙遙領先小鵬汽車的5102輛。

根據CNBC報導，比亞迪3月份銷售數字亮眼，光電動車銷量就達1萬6301輛，若加上混合動力汽車則達2萬3000輛，第一季總銷量達到5萬3380輛，比去年同期有明顯提升。

最新銷售數據出爐，相較於新創電動車大廠蔚來與小鵬，發展時間較長的比亞迪明顯更受大陸消費者青睞，3月份銷量比蔚來的2倍還多，同時比小鵬的5102輛及理想的4900輛還要多出不少。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，電動車銷量將展現更強力復甦力道，根據數據顯示，大陸今年第一季汽車銷量達966萬輛，新能源車有46.6萬輛，占新登記車輛6%以上，與過去相比有大幅回升。

值得一提的是，巴菲特相當看好比亞迪的未來性，2008年砸下2.32億美元取得約10%的股權，經過13年時間，市值已達59億美元。

(中時新聞網)