爛番茄網站共同創辦人Patrick Lee觀看《夢想之地》。（傳影互動提供）

獲得奧斯卡六項大獎提名的《夢想之地》，在上週舉辦了在台灣的第一場首映，特別邀請了許多目前因疫情滯台的華裔創投家，如YouTube創辦人陳士駿與美國知名影評網站爛番茄的聯合創辦人Patrick Lee、Origin Protocol聯合創辦人Matthew Liu、耐吉服飾總監Becky Pack、大慕娛樂執行長林昱伶、節目主持人吳大維、《聖人大盜》導演徐嘉凱等許多知名人士一起來看片，他們對於電影中充滿夢想墾荒、篳路藍縷的心情，與他們當初追求美國夢的艱辛創業過程更能感同深受！

爛番茄網站的創辦人Patrick Lee大讚《夢想之地》：「這部電影有趣與悲傷兼容並蓄，雖有悲劇的一面但也充滿感動，有時候你會為他們感到痛苦，有時候又無比暖心，我充滿期待去觀賞這部電影，他完全沒有讓我失望。完美的故事、導演和演員，它能在爛番茄影評上獲得98％的好評，和六項奧斯卡提名，完全名符其實！他絕對是今年必看的電影之一！」

YouTube創辦人陳士駿提到：「身為亞裔美國人《夢想之地》這部電影完全讓我感同身受！尤其是在現在美國本土正強力訴說「停止仇恨亞洲人」的時期，《夢想之地》絕對是撫慰人心的最佳電影！」陳士駿的韓籍妻子Jamie Chen同時也是紀錄片《76天》的製片，在看完電影後也深受感動！她說道：「這是一部會讓你哭讓你笑的電影，這樣感人至深的電影再次證明了越深入個人反而越充滿世界觀。卓越的故事背景、動人美麗的演技加上令人驚豔的攝影，《夢想之地》不只是一部韓國的移民家庭想要扎根在異鄉的故事，這是一部關於如何創造家庭的故事。」

《夢想之地》是韓裔導演鄭李爍描述自己父親移民到美國的甘苦情節，這部充滿溫柔、富含寓意的電影相當具有撼動人心的力量。當時鄭李爍從美國回到南韓在電影科系教學時，他一度想要放棄導演這份工作，打算安份地當個教授。但是為了想要留給自己六歲女兒一個永遠的回憶，他寫下了當初父親來到美國打拼的80幾個片段記憶。創作了《夢想之地》劇本之後遲遲找不到投資方，就在他希望快要消失之前參加了釜山影展，經人介紹認識了Plan B的製片克麗絲婷娜歐，有了「Plan B」的加持之後，電影就快速動了起來，從準備到拍攝完畢總共只花了6個禮拜。然後從日舞影展拿下評審團大獎大獎之後打開了敲門磚，一路過關斬將不僅獲得金球獎的最佳外語片，終於在三月初奧斯卡提名六項大獎。

鄭李爍也常常懷疑會有什麼觀眾要看《夢想之地》？一個講原本在工廠檢查小雞性別的農夫故事，還得看英文字幕才能理解裡面一半的韓語，結果不僅很多人進戲院觀賞《夢想之地》，甚至現在還有許多電影劇本捧到鄭李爍面前要他導演。但是當初要把父母親的故事搬上銀幕，他跟姊姊提到這個計畫時，她說：「對啊！爸媽一定會把你殺了！」忐忑不安的鄭李樂為父母親安排了一場私人試映，最終獲得父親的肯定才讓他放下心中最大的一塊石頭。《夢想之地》將於4月16日口碑搶先上映，並於4月23日正式上映。

(中時 )