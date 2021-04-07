農曆三月初三為北極玄天上帝聖誕，位於新北市五股的賀聖宮為酬謝神恩組成了「賀聖宮龜戲會」，戲演布袋戲及歌仔戲酬神玄天上帝對人民的祐護，同時也向新北果菜運銷公司認購1000箱的鳳梨，並將300箱回贈新北市政府，發放給弱勢家庭或公益相關單位作為愛心公益使用。

五股賀聖宮進行消災法會，祈求民眾平安，同時力挺農民。(戴志揚翻攝)

賀聖宮正殿供俸玄天上帝，廟方舉辦消災祈安挺農民。(戴志揚翻攝)

今年賀聖宮龜戲會為了推廣及傳承更多傳統藝術文化，於4月12日晚上7點，結合了臺灣首屈一指的歌仔戲劇團「明華園總團」，由台灣無敵小生孫翠鳳領銜主演、當家小旦鄭雅升、歌仔戲第一丑角陳勝在等聯合擔當演出。精彩戲碼《逐鹿天下》，講述三國時代張良與范增打賭，為向秦軍借得一萬支箭，劉邦挺身衝至敵軍城下叫罵，身中一箭，隨後取出身中之箭交予張良，為他補足一萬支箭，張良深為感動，臣服於劉邦；還有虞姬遇劫項羽搭救、唐柔出現假冒劉邦未婚妻虞姬等精彩劇情，絕對挑戰您的視覺饗宴。

明華園歌仔戲團也演出大戲《逐鹿天下》謝神。(戴志揚翻攝)

此次，賀聖宮為挺辛苦的果農，也向新北果菜運銷公司認購1000箱的鳳梨，並將300箱回贈新北市政府，發放給弱勢家庭或公益相關單位作為愛心公益使用。除此之外，恭逢北極玄天上帝聖誕萬壽，也訂於4月14日(農曆三月初三日)舉辦『九皇禮斗延生消災祈安三獻法會』，禮斗之要義則因斗即是人的本命元辰，禮斗乃是道教獨有，可為消災解厄之科儀，為信眾祈安賜福，家庭平安順遂。

(中時新聞網)