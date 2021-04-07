。搜狐網命理專欄點名，座、座及座總是不斷糾結另一半的舊愛往事

對舊愛往事耿耿於懷 4星座佔有欲超強

有的人可能分手之後遇到了新的戀人，在一起不會在意或者是糾結之前的這些舊愛往事，但是有的人卻對另一半的舊愛往事十分糾結。

總有一些人在新的感情當中，總是在糾結另一半的舊愛往事，不斷的想去探尋對方的過去。而有的人會帶著信任的基礎，雙方共同回憶自己的往事，目的就是要讓這份感情毫無隱瞞。而還有另一種人，他們根本就不希望自己的舊愛往事被另一番扒出。

他們很在乎自己伴侶的舊愛往事，那麼你需要時刻明白要怎樣解決這樣的困惑，最正確的一定是要跟自己的伴侶講清楚。

▍1. 天蠍座

天蠍座外表神秘冷酷，在感情當中，如果和另外一個人相愛，天蠍座有著極強的佔有欲，並且他的嫉妒心也是沒有人能夠可比的。在天蠍座的世界裡，另一半只能是自己的，不能和任何人分享，有時候醋意大發毫無理由。天蠍座對於愛情的心思很純粹，但是有的時候卻愛的有點偏激，但凡自己的伴侶和其他的異性有任何接觸，他們都會大發脾氣，關於伴侶的舊愛往事就更不用提了。

如果你想問他的做法能夠偏激到什麼程度，那麼不妨告訴你，天蠍座的人會去找身邊伴侶相關的朋友詢問，把自己辦理和前任所有的舊愛往事打聽個遍，怎麼相遇，怎麼相愛，怎麼分手，這些必須要透徹了，才能夠安心。與此同時，天蠍座也絕對不容忍自己的伴侶和前任之間還有著聯繫，如果不小心提起前任，那麼吵架是在所難免的。

▍2. 處女座

眾所周知的是處女座的人大多在感情上擁有著潔癖，可能是因為他們過度的追求完美，所有的事情都要達到完美的目標，在感情當中，他們往往對感情十分謹慎，這也降低了處女座本身的感情史。

可是他們會拿這種要求去要求自己的另一半，他們希望自己另一半的感情史也非常乾淨。如果另一半有著很多的舊愛往事，他們可能不會立即爆發，但是心裡一定十分在意。雖然嘴上不說，但是怎麼看你都彆扭。

▍3. 雙魚座

雙魚座的人你可注意了，在雙魚座人的眼中，他們容不得感情的一點沙子。雙魚座總希望自己另一半的心裡眼裡都是自己。其實雙魚座的人非常敏感，他們的內心總是想著太多的事情。

雙魚座的人在戀愛時，往往會因為另一半的前任去吵架，哪怕現在兩個人在一起十分浪漫美好，只要敏感的雙魚座一想到伴侶的前任，那麼吵架是在所難免的。有的時候，敏感的雙魚座可能不會吵架，也不會說出口，但是他就會自己一個人躲在角落裡生悶氣，即使知道伴侶和前任的那些事都是舊愛往事都已經是過去的了，但是他總是忍不住去思考去想，只要想到，心裡就會莫名的難受。

▍4. 巨蟹座

你看到的巨蟹對人溫柔體貼，沒有任何脾氣，其實繼續做的內心也是這樣，特別柔軟，特別溫和，但骨子裡的巨蟹有十分的驕傲。他們心裡很介意自己伴侶與前任的舊愛往事，只是嘴上總在說沒關係，不介意，但是會一個人躲在角落裡暗難過。

所以說，如果你的另一半是巨蟹座的人，那麼你要時刻警戒和注意了，一定要和巨蟹座的伴侶說清楚你和前任之間的關係，把你們的舊愛往事分享給他，讓巨蟹座能夠從你們這段往事當中徹底的走出來，然後要義正言辭的向巨蟹座保證你的愛只會給他一個人和前任劃清所有界限，只有這樣，這些做才能夠釋懷你和前任的所有過往。

(中時新聞網)