台鐵太魯閣號意外造成50死、逾200傷慘劇，新北市議會黨團總召黃俊哲等26位議員及無黨籍陳世榮議員共27位議員，捐出議員一日所得共10萬8千元，為事故受難者盡一份綿薄之力。

黃俊哲表示，重大事故的發生是大家都不願意見到的，這個事故造成了至少50個家庭支離破碎，其中新北市民有14人罹難、70人受傷，看見重大災害的發生，幹部們就一一致電給各議員一同捐出一日薪水（4000元）以「新北市議會民進黨團」的名義捐至台鐵太魯閣衛服部賑災專戶。

副總召集人鄭宇恩議員說，許多議員在黨團之前就已經先發揮人溺己溺的精神捐出款項協助事故，然而黨團號召後也是繼續加碼支持，看見台灣各界透過種種善行義舉和捐款，展現出台灣社會良善的互助力量，實在令人感動。

新北市議會民進黨黨團成員總召集人黃俊哲、副總召集人鄭宇恩、幹事長張志豪、書記長彭佳芸、陳文治、鍾宏仁、陳科名、賴秋媚、何淑峰、李余典、李坤城、李倩萍、陳啟能、何博文、戴瑋姍、王淑慧、張維倩、羅文崇、廖宜琨、林銘仁、高敏慧、彭成龍、陳永福、周雅玲、張錦豪、林裔綺及無黨籍議員陳世榮共27人。

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(中時 )