據外國媒體報導，ATP馬德里男子網球大師賽已釋出參賽名單，而這次的參賽陣容堪稱豪華，幾乎可以媲美四大公開賽了，其中包括最萬眾矚目的網壇三巨頭，加上世界排名前45名的球員全數入列，非常具有可看性！

而這也是自去年澳網以來，喬柯維奇（Novak Djokovic）、費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)首次三人聚首參加此賽事，對年紀越來越大的他們來說實屬難得，已高齡39歲的費德勒自2019法網後就沒參加紅土賽事，喜歡他的觀眾可說看一場少一場，他由於進行兩次膝蓋手術，缺席上季大部份比賽及2021年澳網，本季只參加了卡達公開賽。

另外提到的前45名球員包含世界排名第2麥維德夫(Daniil Medvedev)、新科美網男單冠軍提姆（Dominic Thiem）等人，本次賽事中強敵環伺，三巨頭恐怕沒辦法都輕鬆過關。

值得一提的是，費德勒和喬柯維奇至今還未在馬德里賽場上相遇，納達爾則與兩人分別交手3次，無愧紅土之王美名。馬德里大師賽屬ATP1000大師系列賽，在WTA體系中也屬WTA1000巡迴賽，並會要求高排名球員參賽。2021年的馬德里大師賽預定將在5月2日至9日在西班牙首都盛大開幕。

(中時新聞網)