為替受冤的死刑犯邱和順平反，台灣人權促進會等救援團體今天帶著「邱和順被遺忘的32年」展品，與超過10萬人連署的特赦請求書，在總統府周邊沉默繞行，並遞交陳情書，由府方陳情科科長萬斯幸代表接收。救援團體呼籲蔡總統做出特赦決定，讓全世界看到，台灣有勇氣去面對過去不公不義的事情。

去年4月7日，邱和順救援團體帶著特赦請求書及來自各方的連署書，至總統府進行請願，期盼總統能夠特赦邱和順。這份請求書，時隔一年，已有超過10萬人加入連署。去年11月邱和順60歲，民間司法改革基金會等公民團體，也陸續在台北、竹南舉辦「邱和順被遺忘的32年」展覽，呈現冤案當事人32年前遭刑求的證據，總計超過3000人觀展。

救援團體表示，策展期間曾數度致函總統府，邀請蔡總統出席觀展，府方皆以「總統公務繁忙，不便出席」為由而婉拒。救援團體遞交特赦請求書滿一周年，至今也毫無音訊。因此，救援團體今天將展品攜帶至總統府前，連同特赦請求書，沉默繞行。

義務律師團及救援團體也再次將特赦請求書、展覽的台中場邀請函及台北、竹南場的展場相冊集，以陳情書的方式，遞交給總統府。總統府方由公共關係室陳情科科長萬斯幸代表接收陳情書。

義務律師團召集人尤伯祥提到，很多新證據都在過去聲請再審的時候用掉了、也都被駁掉，如今除了蔡英文總統伸出特赦的手之外，沒有人能夠再救邱和順，沒有人有辦法在邱和順有生之年，讓邱和順重見天日。希望明年的這個時候，邱和順可以和律師團、救援團體一起站在總統府前。

救援團體代表，台灣廢除死刑推動聯盟執行長林欣怡表示，不管是台灣兩次兩公約的國際審查，還是監察院的調查報告，都一再的指出：邱和順案疑點重重，這是一個受冤的死刑犯。但蔡總統總是「審慎參考各方意見」，都不願意給出自己的意見。

曾經代理過許多冤錯案件的立委邱顯智表示，看到這個案件時會覺得非常的難過。他最近一年去看了邱和順好幾次，見面時每次都可以看到他的身體狀況非常不好。帶著全身的病痛，「我們不知道他什麼時候會撐不下去」。

他認為，特赦這個制度，就是為了對在司法上已經非常困難的案件，有一個最起碼的公平正義的展現。救援團體也再次呼籲，建請總統予以邱和順罪刑全免之特赦，以終止邱和順案的不正義。

(中時 )