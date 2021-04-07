港股在長假後，周三首次開市走勢震盪，開盤不到一小時後一路低走；A股的弱勢拖累了港股。

周三香港恆生指數跌263.94點或-0.91%，為28674.80點。國企股(H股)跌146.83點或-1.31%，為11070.58點。交易所今日成交金額為1393億港元。

恆生科技指數大跌1.37%，重磅級科技股全面疲軟。騰訊急跌3.7%；美團跌2.4%；阿里巴巴跌1.6%，三股合計拖累指數約130點。

京東跌3.5%，報324.4港元。京東撤回旗下京東數科於內地的上市申請。

小米跌0.56%。雷軍公布微博投票結果，粉絲希望小米打造中高階汽車，價格區間希望在10萬至30萬人民幣之間，選擇人數多於10萬人民幣以下。另微博投票顯示，有1.2萬人選擇小米汽車使用小米品牌，6897人支持新品牌。

中遠海控逆勢大漲29.1%，報13.66港元。運價帶來收入激增，中遠海控首季業績超乎預期，賺進155億人民幣。中金預計第二季運價也將維持在高位，將中遠海控目標價上調28%，來到16.75港元。

中遠海控帶動其他航運股走高，旗下東方海外大漲12.0%，報148港元。

媒體報導，旅遊網站公司攜程已對港交所提出上市申請。港交所4月6日文件顯示，攜程集團已經通過上市聆訊。百度為攜程大股東，一旦攜程通過第二上市申請，將成為另一家香港上市中概股。

(時報資訊)