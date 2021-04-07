423世界閱讀日即將到來，國家圖書館與全台12所公共圖書館合辦嬰幼兒主題書巡迴展，7日於雲林縣文觀處舉行記者會，本次巡迴展以7大主題分類，讓家長便於找書。

本次嬰幼兒主題圖書巡迴書展，為0至3歲及3至6歲兩種，請專家學者分成語言學習、認知發展、社會互動、心理成長、感官動作、美感經驗、生活體驗共7大類，有別於圖書館的傳統找書方式。

國家圖書館長曾淑賢表示，這批圖書來源主要是「嬰幼兒分齡主題圖書輕鬆選好書網」的書籍，歡迎家長與幼兒園老師依孩子的成長需求情境尋找適合的圖書，像是《我長大》、《上學去！學校教會我的事》、《可以和我做朋友嗎》。

國家圖書館與全台12所公共圖書館合辦嬰幼兒主題書巡迴展，雲林縣的借書地點在縣府文化觀光處。（周麗蘭攝）

縣長張麗善親自出席嬰幼兒主題巡迴展的啟動儀式時表示，國家圖書館贈送300本適合0到6歲幼兒閱讀的書籍，並且選擇在雲林縣舉行啟動儀式，她備感榮幸。

張麗善說，雲林縣政府這2年來受到教育部的肯定，2019年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告中獲得「縣市人口50萬以上組」第一名；2020年本縣許多鄉鎮市圖書館也名列前茅，她希望縣民因閱讀而幸福，穩定情緒、發展人格正能量。

文觀處長陳璧君表示，縣長文觀處致力推動「微冊角落」政策，在特色店家、產業據點、超商設置微冊角落書櫃，增加偏鄉閱讀環境，去年起開始進駐20多家連鎖超商。

本次巡迴書展為期3個月，雲林縣、新北市、台南市、台東縣是第一梯次，展期從7日至27日；第二梯次桃園市、苗栗縣、高雄市、宜蘭縣，展期5月5日至25日；第三梯次台北市、台中市、澎湖縣、花蓮縣，展期6月2日至22日。

本次嬰幼兒主題圖書巡迴書展，為0至3歲及3至6歲兩種，請專家學者分成語言學習、認知發展、社會互動、心理成長、感官動作、美感經驗、生活體驗共7大類，有別於圖書館的傳統找書方式。（周麗蘭攝）

國家圖書館贈送300本嬰幼兒成長與學習歷程的好書給上述公共圖書館區域資源中心供民眾借閱，雲林縣的資源中心位於縣府文化觀光處。

(中時 )