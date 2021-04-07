經濟部宣布自6日起，中苗彰地區開始實施「供5停2」，沈政男發現，餐廳業者為因應間歇性停水，便將餐盤上都套上塑膠袋。(翻攝沈政男臉書)

中部水情亮「紅燈」，經濟部宣布自6日起，中苗彰地區開始實施「供5停2」分區供水措施，令許多中部民眾感到不習慣。對此，在南投草屯服務的精神科醫師沈政男近日分享台中餐廳業者祭出的限水對策，也不禁感嘆，這次的水荒是幾十年來最嚴重的一次，「很難想像這個時代還必須過這種日子。」

台中本周起開始實施「供5停2」限水政策，沈政男近日在臉書上抒發對限水感想。他6日表示，他所居住的地區在早上開始停水，可能是管線老舊，還有些水流出，他試了家中的老舊水塔能否供水，但最後仍不得要領，只好作罷。

沈政男吃早午餐時發現，餐廳業者為因應間歇性停水，便將餐盤上都套上塑膠袋，同時也將筷子改為免洗筷，省去沖洗用水。另外，他經過五金行時，更發現一個簡便的方形塑膠儲水箱，竟然也因缺水而價格飆漲。

對於這次中部水荒，沈政男坦言，「長這麼大，印象中這應該是幾十年來台中水荒最嚴重的一次，很難想像在這個時代還必須過這樣的日子。」他也從最近發生的災難事故等種種怪現象中得到啟示，「這片土地依然到處布滿問題，比起四十年前並沒有好到哪裡去。」

(中時新聞網)