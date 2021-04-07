明星夫妻檔黃曉明和Angelababy（楊穎、Baby）在2015年高調舉辦婚禮，夫妻育有兒子「小海綿」，幸福組成一家三口，不過小倆口近年卻一改大方曬恩愛作風，不曬合照、網上也沒互動，也導致小倆口的婚變傳聞傳不停，兩人對此都沒主動說明，婚姻狀態讓外界霧裡看花，不過Angelababy今（7日）則轉發她為雜誌拍攝的封面照，沒想到Baby竟是頂著耳上短髮入鏡，髮型也讓全網看傻眼。

Angelababy雖然受婚變傳聞纏身，不過她仍照常進行演藝事業，進劇組拍戲、陸綜等等，而Baby今下午則在微博轉發她為雜誌拍攝的封面照，沒想到Baby一改招牌公主風，竟是頂著耳上短髮入鏡。

照片中，Baby身穿黑色細肩帶低胸長裙、豹紋長外套等造型，Baby還抱著一隻黑貓咪入鏡，畫面神秘又不失性感、成熟感，Baby全新風格的雜誌照獲得網一片好評：「短髮也好看」、「姐姐長髮短髮都很漂亮」，而截至發稿前，微博還以「Angelababy短髮」登上微博熱搜榜冠軍，可見話題超夯。

微博以「Angelababy短髮」登上微博熱搜榜冠軍，討論度超夯。（圖／取材自微博）

儘管婚變傳聞頻傳，不過黃曉明則懶理外界紛擾，在2月底Baby迎接32歲生日時，他還浪漫地選在0點32分，呼應Angelababy過32歲生日，黃曉明發文寫下：「生日快樂」，不過黃曉明相較於去年寫「媳婦兒，生日快樂」，文末還附上1顆愛心，這回發文語氣顯得冷靜，還少了對Baby的稱呼，也讓黃曉明和Baby的夫妻情再度引發討論。

(中時新聞網)