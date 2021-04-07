期待入手旗艦級手機，又期待可以不要太傷荷包嗎？小米日前在台推出搭載高通Snapdragon 888處理器的小米11，絕對是高CP值的選擇之一。接下來就來看看它的實際表現！
【外觀】
小米11機身採用四曲面設計和玻璃機背，持握手感舒適。搭配評測機構DisplayMate的A+評等與最佳螢幕獎的6.81吋螢幕，支援120Hz螢幕更新率（觸控採樣率480Hz)的AMOLED打孔螢幕，以3200x1440 （WQHD+）解析度（515 ppi）和10-bit色彩技術，支援HDR10+、DCI-P3 100％（typ）色域，螢幕比例是20:9、對比度為5,000,000 : 1。
機身螢幕覆蓋康寧大猩猩玻璃Victus，可防止因意外跌落而造成的損失。機背則是雙重防眩光磨砂玻璃，可以捕捉光線的變化，且不易沾上指紋，在台提供午夜灰、天際藍、雲朵白等3種顏色。搭配Harman Kardon專業調音的雙立體揚聲器系統。
小米11配備最新的LiquidCool散熱技術，在高效運行高幀數遊戲與多工作業處理之下，仍能保持機身不過熱。此外，其4,600mAh (typ) 的電池容量以及55W有線充電、50W無線充電和10W無線反充組合，盒附55W GaN氮化鎵充電器。
【跑分性能與5G網速表現】
小米11為配備高通Snapdragon 888旗艦行動平台的手機之一。Snapdragon 888行動平台整合Adreno 660 圖形處理器、第六代Qualcomm人工智慧引擎和X60 5G通訊晶片，將人工智慧技術與5G連接融合為一體。
小米11支援2K/120fps/HDR遊戲，更採用八核心設計及搭載超大核心ARM Cortex-X1，讓性能大幅度地提升。同時，搭載3,200MHz LPDDR5記憶體讓資料傳輸從 5,500Mbps提升到6,400Mbps，提供了更快的資料傳輸速度。
根據安兔兔評測，小米11取得了694392的跑分成績，平台顯示超越了當前92%的手機，在高通Snapdragon 888的加持下，性能表現無須懷疑。在Geekbanch 5當中則是取得單核心、多核心項目各別是782分、3088分的成績。
在5G測速上的表現，使用中華電信SIM卡在捷運龍山寺站外測試，分別使用Speedtest以及Opensignal兩款測速app測速2次後平均，結果得到平均下載487Mbps、上傳114.2Mbps的成績，跟過往中華電信在台北車站的測速成績非常接近。
【小米11相機實測對比三星Galaxy S20 Ultra】
新機運用了多項小米創新技術，包含升級的夜間模式適用於主鏡頭、超廣角鏡頭和前置鏡頭三個鏡頭，採用RAW域降噪，令夜間拍攝更明亮。更提供六款一鍵開啟的 AI 電影運鏡功能，使用者可運用「平行夢境」製造倒影鏡像的電影科幻感，也能使用「時間靜止」讓影片中部分畫面凍結、複製，產生時空靜止的屏息特效；更能開啟「滑動變焦」，用驚悚電影帶起流行的技巧，以同時放大與縮小，完成類電影級大片製作，在手機上拍攝媲美電影級的韻鏡效果。
而小米11透過支援HDR10+錄影和全新專業縮時攝影模式，提供電影製片等級的拍攝控制，利用控制快門速度、ISO、光圈和曝光等數值，來應對最具挑戰性的光源狀況。更可使用進階AI功能進行編輯，包括AI魔法消除2.0，可從照片中刪除不需要的物件或線條。
以下透過日夜間的對比，比較一下同樣搭載108MP主相機（小米11採用108MP Samsung HMX感測器（1/1.33吋，f/1.85，OIS）、與1300萬畫素超廣角鏡頭（123度視野、f/2.4）、500萬畫素微距鏡頭(f/2.4)；三星Galaxy S20 Ultra則是第二代三星ISOCELL Bright HM1感測器，主相機為108MP（感光元件1/1.33吋，f/1.8，支援OIS）、4800萬遠距鏡頭（f/3.5，OIS）、1200萬畫素超廣角鏡頭f/2.2，123度視野）與300萬畫素ToF鏡頭（f/1.0）的組合）的鏡頭表現。
以色彩表現來說，小米11與三星Galaxy S20 Ultra頗為接近。而三星在使用第二代ISOCELL Bright HM1感測器的前提下，在高倍數變焦、細節放大等條件下，表現都比小米11更為提升。但若非進行較為嚴苛的測試，小米11在日夜間一般環境的攝影的表現依舊是水準之上。當然，影片的拍攝效果也是小米11的重點提升項目(例如專業模式 縮時攝影、HDR10 + 影片、超級夜景錄影模式、8K錄影等等），也是不容忽視。
【總評】
從相機表現來看，小米11很可惜沒有跟上小米11 Pro、小米11 Ultra這兩款手機搭載最新的三星GN2感測器，但仍舊表現在一定水準之上。當然小米11還有55W有線快速充電以及50W無線快速充電等特色，也是米粉值得參考之處。
小米11在台提供8GB+256GB兩個版本，採用增強型的LPDDR5 3,200MHz記憶體及UFS 3.1儲存空間，售價為NT$21999。小米免費提供兩年保固服務，更有提供購買後的首十二個月内，可在小米服務中心一次免費螢幕維修服務，在售後表現上比以往更為提升。
(科技)
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