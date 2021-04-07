期待入手旗艦級手機，又期待可以不要太傷荷包嗎？小米日前在台推出搭載高通Snapdragon 888處理器的小米11，絕對是高CP值的選擇之一。接下來就來看看它的實際表現！

【外觀】

小米11機身採用四曲面設計和玻璃機背，持握手感舒適。搭配評測機構DisplayMate的A+評等與最佳螢幕獎的6.81吋螢幕，支援120Hz螢幕更新率（觸控採樣率480Hz)的AMOLED打孔螢幕，以3200x1440 （WQHD+）解析度（515 ppi）和10-bit色彩技術，支援HDR10+、DCI-P3 100％（typ）色域，螢幕比例是20:9、對比度為5,000,000 : 1。

機身螢幕覆蓋康寧大猩猩玻璃Victus，可防止因意外跌落而造成的損失。機背則是雙重防眩光磨砂玻璃，可以捕捉光線的變化，且不易沾上指紋，在台提供午夜灰、天際藍、雲朵白等3種顏色。搭配Harman Kardon專業調音的雙立體揚聲器系統。

小米11左側與右側。（黃慧雯攝）

小米11底部與頂端。（黃慧雯攝）

小米11採用打孔螢幕的設計，螢幕對機身佔比出色。（黃慧雯攝）

小米11採用雙SIM卡，不支援microSD卡擴充。（黃慧雯攝）

小米11配備最新的LiquidCool散熱技術，在高效運行高幀數遊戲與多工作業處理之下，仍能保持機身不過熱。此外，其4,600mAh (typ) 的電池容量以及55W有線充電、50W無線充電和10W無線反充組合，盒附55W GaN氮化鎵充電器。

【跑分性能與5G網速表現】

小米11為配備高通Snapdragon 888旗艦行動平台的手機之一。Snapdragon 888行動平台整合Adreno 660 圖形處理器、第六代Qualcomm人工智慧引擎和X60 5G通訊晶片，將人工智慧技術與5G連接融合為一體。

小米11支援2K/120fps/HDR遊戲，更採用八核心設計及搭載超大核心ARM Cortex-X1，讓性能大幅度地提升。同時，搭載3,200MHz LPDDR5記憶體讓資料傳輸從 5,500Mbps提升到6,400Mbps，提供了更快的資料傳輸速度。

根據安兔兔評測，小米11取得了694392的跑分成績，平台顯示超越了當前92%的手機，在高通Snapdragon 888的加持下，性能表現無須懷疑。在Geekbanch 5當中則是取得單核心、多核心項目各別是782分、3088分的成績。

小米11的安兔兔評測（左）與Geekbench 5跑分成績。（手機截圖）

小米11規格。（手機截圖）

在5G測速上的表現，使用中華電信SIM卡在捷運龍山寺站外測試，分別使用Speedtest以及Opensignal兩款測速app測速2次後平均，結果得到平均下載487Mbps、上傳114.2Mbps的成績，跟過往中華電信在台北車站的測速成績非常接近。

小米11 5G測速結果。（手機截圖）

【小米11相機實測對比三星Galaxy S20 Ultra】

新機運用了多項小米創新技術，包含升級的夜間模式適用於主鏡頭、超廣角鏡頭和前置鏡頭三個鏡頭，採用RAW域降噪，令夜間拍攝更明亮。更提供六款一鍵開啟的 AI 電影運鏡功能，使用者可運用「平行夢境」製造倒影鏡像的電影科幻感，也能使用「時間靜止」讓影片中部分畫面凍結、複製，產生時空靜止的屏息特效；更能開啟「滑動變焦」，用驚悚電影帶起流行的技巧，以同時放大與縮小，完成類電影級大片製作，在手機上拍攝媲美電影級的韻鏡效果。

而小米11透過支援HDR10+錄影和全新專業縮時攝影模式，提供電影製片等級的拍攝控制，利用控制快門速度、ISO、光圈和曝光等數值，來應對最具挑戰性的光源狀況。更可使用進階AI功能進行編輯，包括AI魔法消除2.0，可從照片中刪除不需要的物件或線條。

小米11 相機介面。（手機截圖）

以下透過日夜間的對比，比較一下同樣搭載108MP主相機（小米11採用108MP Samsung HMX感測器（1/1.33吋，f/1.85，OIS）、與1300萬畫素超廣角鏡頭（123度視野、f/2.4）、500萬畫素微距鏡頭(f/2.4)；三星Galaxy S20 Ultra則是第二代三星ISOCELL Bright HM1感測器，主相機為108MP（感光元件1/1.33吋，f/1.8，支援OIS）、4800萬遠距鏡頭（f/3.5，OIS）、1200萬畫素超廣角鏡頭f/2.2，123度視野）與300萬畫素ToF鏡頭（f/1.0）的組合）的鏡頭表現。

小米11廣角與超廣角日間視野對比。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S20 Ultra廣角與超廣角日間視野對比。（黃慧雯攝）

小米11（左）與三星Galaxy S20 Ultra日間實拍對比(1)。（黃慧雯攝）

小米11（左）與三星Galaxy S20 Ultra日間實拍對比(2)。（黃慧雯攝）

小米11日間高變焦實拍對比。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S20 Ultra日間高變焦實拍對比。（黃慧雯攝）

小米11的108MP相機與裁切放大對比。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S20 Ultra的108MP相機與裁切放大對比。（黃慧雯攝）

小米11廣角與超廣角夜間視野對比。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S20 Ultra廣角與超廣角夜間視野對比。（黃慧雯攝）

小米11夜間高變焦實拍對比。（黃慧雯攝）

三星Galaxy S20 Ultra夜間高變焦實拍對比。（黃慧雯攝）

小米11（左）與三星Galaxy S20 Ultra夜間實拍對比(1)。（黃慧雯攝）

小米11（左）與三星Galaxy S20 Ultra夜間實拍對比(2)。（黃慧雯攝）

小米11（左）與三星Galaxy S20 Ultra夜間實拍對比(3)。（黃慧雯攝）

以色彩表現來說，小米11與三星Galaxy S20 Ultra頗為接近。而三星在使用第二代ISOCELL Bright HM1感測器的前提下，在高倍數變焦、細節放大等條件下，表現都比小米11更為提升。但若非進行較為嚴苛的測試，小米11在日夜間一般環境的攝影的表現依舊是水準之上。當然，影片的拍攝效果也是小米11的重點提升項目(例如專業模式 縮時攝影、HDR10 + 影片、超級夜景錄影模式、8K錄影等等），也是不容忽視。

【總評】

從相機表現來看，小米11很可惜沒有跟上小米11 Pro、小米11 Ultra這兩款手機搭載最新的三星GN2感測器，但仍舊表現在一定水準之上。當然小米11還有55W有線快速充電以及50W無線快速充電等特色，也是米粉值得參考之處。

小米11在台提供8GB+256GB兩個版本，採用增強型的LPDDR5 3,200MHz記憶體及UFS 3.1儲存空間，售價為NT$21999。小米免費提供兩年保固服務，更有提供購買後的首十二個月内，可在小米服務中心一次免費螢幕維修服務，在售後表現上比以往更為提升。

(科技)