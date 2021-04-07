智伸科技7日公布，自結3月合併營收攀升至8.22億元，月增21.82％、年增48.78％，續創單月營收新高；前3月合併營收22.62億元，年增幅44.62％，創同期新高，智伸科對第二季營運審慎樂觀。法人預估，第二季合併營收可望優於第一季。

智伸科表示，汽車產業加速朝向電動化發展，主要客戶持續加大對新能源車等關鍵零組件的需求，傳統燃油車也追求引擎效能提升及節能減碳，帶動汽油高壓泵浦、缸內直噴引擎、傳動系統AT、CVT及DCT滲透率提升，創造出貨表現暢旺，加上去年4月併入旭申，是智伸科3月營收續創單月新高的主因。

智伸科指出，根據牛津經濟研究院研究報告分析，新能源車和電動車有機會成為2021年汽車市場新車銷售主流，預估2021年全球新能源車占輕型新車總銷量比重從2020年11％增加至16％，2023年可達44％，可見新能源車成長動能強勁，智伸科預期主要客戶對智伸科相關關鍵零組件產品需求也會持續上升。

智伸科指出，智伸科持續發揮合併旭申的綜效，智伸科身為特斯拉散熱相關零組件全球供應業者，目前與多家品牌車廠電動車、新能源車的動力及傳動系統等相關零件廠開發關鍵零組件，憑藉高度競爭力、擴增客戶，共同合作開發關鍵零組件之訂單需求，可增加智伸科未來整體營運成長動能。

智伸科表示，第二季向為清明假期、五一長假等工作天數較少對營收表現的干擾，然受惠於疫苗開始施打後，全球疫情有機會趨於穩定，加上各國政府持續加碼紓困案，推動經濟復甦，有助新車銷售市場成長動能持續熱絡，帶旺智伸科汽車零件事業維持良好訂單能見度。

智伸科指稱，以目前主要客戶的拉貨力道來看，智伸科今年上半年產能稼動率有機會站穩高水位，隨著主要客戶需求持續加大，對智伸科今年第二季營運有正面助力。

(工商 )