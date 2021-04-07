大豐電大股東戴永輝收購TBC上層管理公司65％股權案，NCC於7日邀請申請人、轉讓人及受讓人三方到會陳述意見，包括TBC Holding的執行長親自從新加坡飛來台灣，以及大豐電大股東戴永輝及亞太電信董事長呂芳銘均親自到NCC陳述意見。

2020年戴永輝以大無畏全球投資控股、大大數位匯流收購呂芳銘持有的Dynami Vision 65％股權，交易案完成後將間接取得TBC經營權。NCC 7日審議、將續行討論。

戴永輝向NCC提出三項聲明，包括，一 ，非國內某MSO的人頭，若有任何資金是國內某大MSO往來，可撤銷此交易案，二，交易後若與某大MSO有資金往來亦可撤銷此交易案，三，交易案資金來源是戴永輝個人的信用及資產及銀行借貨，絕無與某大MSO關係企業有任何關係，若有的話，也願意撤銷此交易案。

另外，戴永輝亦首度透露該筆交易的資金來源，是由大大數位寬頻上游大無畏投資控股公司持有的大豐電39.1％持股，向國泰世華銀行質押，五年十二億元授信，許可案通過後，大大數位匯流公司將現金增資，由大無畏全數認購大大數位所增資所有發行股，即可投入這十二億元，NCC認為它的資金相當清楚。

另對於NCC主委陳耀祥日前主動提及希望TBC能自新加坡下市一事，TBC Holding執行長表示，要下市的話，需找到合法買家，且需經新加坡相關單位核可，能否下市，不在管理公司管制範圍。

(工商 )