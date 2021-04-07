以人氣韓劇《雖然是精神病但沒關係》紅遍全球的女神徐睿知最新懸疑驚悚電影《迴憶》，即將在4月29日上映，最新曝光的電影預告掀起討論聲浪，徐睿知在片中飾演因意外失憶後卻獲得預見未來能力的角色，在一次次看見未來畫面的同時，漸漸發現自己溫柔體貼的丈夫似乎隱瞞了天大的祕密，劇情翻轉再翻轉完全顛覆想像，讓徐睿知在看劇本時便欲罷不能，她坦言：「這是我等了好久的精采電影，我有點擔心自己的演出會帶有過去角色的影子，因此我這次非常注意這個部分，希望讓觀眾耳目一新。」自編自導的導演徐有玟更表示當初在寫劇本時就是以徐睿知的形象刻劃女主角，她說：「我心中的女主角只有徐睿知一人，而她在這部電影的突破演出一定會讓大家驚豔。」

徐睿知近日在知名美國娛樂網站舉辦的「2021韓國最美女演員」票選中，擊敗孫藝珍、秀智、朴信惠、宋智孝、全昭旻等勁敵奪下第二名，名氣紅遍全球，《迴憶》導演徐有玟透露：「有時候我們面對身邊最親密的人，反而會有一種對方是陌生人的恐懼感，這部電影的靈感就是來自於這種無法言喻的驚悚感。」而徐睿知則笑說：「我只要一想到大家過不久就能看到電影就忍不住發抖，因為我很喜歡這部電影，所以很緊張觀眾們的反饋，希望能帶給大家充滿驚喜的作品。」

(中時 )