桃園市復興區羅浮高中110學年度開始招生，其中免試入學單獨招生，招收全國具原住民族身分之國中畢業生或具同等學力資格者，提供觀光事業科6名、餐飲管理科4名名額，報名日期4月12至23日，並於5月5日於羅浮高中網頁公告錄取及備取名單。

教育局指出，羅浮高中是桃園市唯一設有餐旅群的公立高中，也是唯一一所高中全額補助學校，另介壽國中配合遷校將成為附設國中部，未來校區內有幼兒園、小學、國中及高中，成為從幼兒園到高中的完整教育園區。

羅浮高中結合復興區觀光及餐飲資源，以原住民文化為發展主軸，開設觀光事業科及餐飲管理科，首屆將招收3班75人，課程以「1主修＋1特色」作規畫，族語是校訂課程，觀光科設有文化藝能組及新媒體暨設計組，學生必選一組特色課程學習3年，展現跨域專業能力。

目前新建校舍工程進度將近90％，目前裝修工程工項為噴漆、磁磚鋪貼、水電配管配線及泥作粉刷，現在也緊鑼密鼓辦理招生事宜，4月12日至23日進行全國獨招報名，後續還有包括直升、技優甄審、免試入學等升學管道，歡迎一般生及原住民生加入羅浮高中首屆創校行列。

教育局提醒，羅浮高中免試入學獨招，應屆畢業生一律由就讀之國中代為辦理集體報名；非應屆或具同等學力資格者，需親至羅浮高中現場辦理報名。

(中時 )