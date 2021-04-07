林佳龍向政院提書面辭呈 羅秉成：現在善後優先不談去留 17:012021/04/07 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人羅秉成。（行政院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，造成50人死亡、百餘人受傷，交通部長林佳龍今在立法院交通委員會備詢時表示，事發第一時間已向蔡英文總統與行政院長蘇貞昌口頭請辭，並在昨日提出書面辭呈。對此，行政院發言人羅秉成表示，現階段以搶修、搶通優先，把善後做好，現在不談這個問題。 對於蘇揆是否批准林佳龍辭呈，羅秉成說，蘇貞昌肯定林佳龍負責任態度，但現階段以搶修搶通為先，把善後做好，也是負責任的表現，現在不談這個問題。 林佳龍請辭 趙少康批拖拉：政治責任是第一時間就要負責 公司化改革台鐵 政院規畫將分中長期三階段推動 (中時 ) #林佳龍 #辭呈 #羅秉成 #善後 #政院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵局長懸缺3個月 林佳龍坦言：人選不好找 10:192021/04/07 生活 國民黨中常會默哀太魯閣號事故 江啟臣批蔡政府官僚殺人 15:212021/04/07 政治 蘇貞昌談請辭一番話 藍委爆氣轟：學學游錫堃下台吧 08:032021/04/07 政治 太魯閣號事故捐款送暖 盧秀燕：相信衛福部會善用各界愛心 12:032021/04/07 政治 林佳龍請辭 沈富雄拆解真實心態 9字曝結局 09:032021/04/07 政治 立院交委會默哀1分鐘 林佳龍再次致歉「承擔一切責任」 09:122021/04/07 生活 藥師打臉律師 呂秋遠談林佳龍下台 林士峰引「小英金句」酸爆 08:562021/04/07 政治 太魯閣號慘案 孫大千舉三大理由促蘇貞昌請辭下台 08:572021/04/07 政治 郭正亮曝政院 曾卡台鐵總體檢報告！台鐵局長懸缺3個月 蘇要給個交代 04:102021/04/07 焦點要聞 綠委以人數優勢 反對成立台鐵事故調閱委員會！藍要蘇下台負責 倒閣案遭封殺 04:102021/04/07 焦點要聞 挺台鐵公司化 林佳龍向府院喊話求支持 13:092021/04/07 生活 政治熱門新聞 太魯閣號蔡政府募款認同嗎？最新民調令人吃驚 - 政治 羅智強PO群猴佔車照14字諷蔡政府 1小時破萬讚 - 政治 陳時中頻現身台鐵記者會 沈富雄錯愕：不是你的戲、干你什麼事啊 - 政治 太魯閣50死蔡英文喊改革後 陳揮文忍不住嗆一句 - 政治 太魯閣號事故後看到蔡英文領導風格 游盈隆預言蔡政府民調 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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