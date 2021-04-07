台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，造成50人死亡、百餘人受傷，交通部長林佳龍今在立法院交通委員會備詢時表示，事發第一時間已向蔡英文總統與行政院長蘇貞昌口頭請辭，並在昨日提出書面辭呈。對此，行政院發言人羅秉成表示，現階段以搶修、搶通優先，把善後做好，現在不談這個問題。

對於蘇揆是否批准林佳龍辭呈，羅秉成說，蘇貞昌肯定林佳龍負責任態度，但現階段以搶修搶通為先，把善後做好，也是負責任的表現，現在不談這個問題。

(中時 )