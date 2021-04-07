有化妝習慣的人，唇膏可說是怎樣買都不嫌多，也因此唇膏往往都會在化妝包中無限繁殖，今年春天，Gucci、嬌蘭、M‧A‧C、植村秀紛紛推出絕美唇膏新品，無論是顏色和包裝都令人愛不釋手，立刻陷入選色障礙，每個都好想要擁有。

▍1.Gucci傾色琉光唇膏

傾色琉光唇膏擁有多種色調選擇，同時具有護唇膏般的潤澤效果，賦予雙唇深度滋潤，妝效持久並富有水潤光澤，柔滑質感能突出嘴唇的自然美，令其更豐潤飽滿、完美無瑕。

Gucci傾色琉光唇膏。（邱映慈攝）

Gucci傾色琉光唇膏是水潤質地，可修飾唇紋，呈現水嫩唇妝，圖中示範色號為#112。（邱映慈攝）

傾色琉光唇膏由鮮紅、珊瑚粉、玫瑰色和自然色系等15種亮澤而美麗的色調組成，全新設計也帶來驚喜，優雅纖長的金色管身，搭配獨特金色胸針印花的黑底唇膏蓋，此印花靈感來源於古董玩物，再次顯現Gucci 創意總監Alessandro Michele對復古老物件的無比熱情。

Gucci傾色琉光唇膏上至下色號：25、112、216、515。（邱映慈攝）

Gucci傾色琉光唇膏，色號#515。（邱映慈攝）

▍2.嬌蘭KISSKISS法式之吻SHINE BLOOM波光水潤唇膏

嬌蘭推出全新「KISSKISS法式之吻SHINE BLOOM波光水潤唇膏」，質地猶如輕潤鮮奶油般，一抹即細緻地融於雙唇，蘊含95%天然來源成分，兼顧完美妝效、親膚感受。

KISSKISS法式之吻SHINE BLOOM波光水潤唇膏，MODEL示範色號為#129杏桃輕吻。（邱映慈攝）

法國嬌蘭全新「KISSKISS法式之吻波光水潤唇膏」，這次換上璀璨耀人的金黃奢華外殼，吸引著眾人目光。推出20種色號，各款色號皆鮮豔活潑，襯托唇部自然美，每款顏色都能滿足日常搭配，讓人陷入選色障礙。

KISSKISS法式之吻SHINE BLOOM波光水潤唇膏，示範色號為#258粉櫻初吻。（邱映慈攝）

KISSKISS法式之吻SHINE BLOOM波光水潤唇膏，示範色號為#129杏桃輕吻。（邱映慈攝）

▍3.M‧A‧C全新特潤霧光唇釉

M‧A‧C推出全新特潤霧光唇釉，以前所未有的滋潤鎖色、如高級精品皮革般的絕美妝效，讓人忍不住想多收幾色。全系列20款狂愛色選，蘊含特潤護唇植萃複方，濃郁顯色卻又不會厚重乾燥，質地極致滑順、輕盈保濕，絲滑觸感更能撫平惱人乾燥唇紋，一抹濃郁零色差，乾唇人也能安心入手。

M‧A‧C全新特潤霧光唇釉。（邱映慈攝）

M‧A‧C全新特潤霧光唇釉，MODEL示範色號#483，明亮而略帶野性美的暖調髒橘色。（邱映慈攝）

M‧A‧C全新特潤霧光唇釉，MODEL示範色號#486，經典色Marrakesh暖棕紅致敬色。（邱映慈攝）

#486手部試色，這款是經典色Marrakesh暖棕紅致敬色。（邱映慈攝）

▍4.植村秀酷甜風烤奶系列唇膏

植村秀無色限粉霧保濕唇膏、無色限釉光精油唇膏推出全新限量主打色，將奶茶色「烤過」注入微微焦糖色澤，粉裸調中帶有棕色，就像是酷甜女孩般時髦，黃皮一擦顯白超標，氣質爆棚的酷甜烤奶色，粉裸調中帶有棕色，更暖不挑膚色直接顯白，打造酷甜女孩般時髦氣場，擦上瞬間不只是迷人優雅，更潛藏一股令人難以抗拒的撩人魅惑。

MODEL示範無色限粉霧保濕唇膏#OR548杏桃烤奶，帶米色調的杏桃奶茶色，上唇顯嫩又溫柔。（邱映慈攝）

MODEL示範無色限聚光豐潤唇膏#BR784肉桂烤奶，紅透半邊天的明星肉桂棕紅色非他莫屬。（邱映慈攝）

「酷甜烤奶」系列將優雅奶茶色注入微微焦糖香氣，粉裸調中帶有棕色超顯白。（邱映慈攝）

(中時新聞網)