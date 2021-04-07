新北市農業局積極輔導農民轉型友善耕作，平溪區紫東社區成功復育生態，4月至6月間化為螢光閃閃的夢幻仙境，故將於4月的假日舉辦賞螢活動，邀請民眾一同前來欣賞難得的美景。

紫東社區於4月10、17、24日舉辦「賞螢開跑－火金姑來照路」半日遊行程，除了社區生態導覽員將會帶領遊客欣賞螢火蟲外，還可體驗童趣滿滿的草編DIY以及浪漫百分百的天燈製作活動，社區亦精心準備了當地特色風味餐，希望能為每位到訪的旅客留下一次美好難忘的旅行回憶。活動每梯次限額50人，成人每人550元，小孩每人500元，即日起受理報名。

導覽員帶領遊客遊覽紫東社區。（紫東社區發展協會提供）

農業局長李玟表示，新北市多年來協助農村再生社區及培根社區成長轉型，以推動里山倡議為新北市農村發展願景，輔導社區朝向人與自然環境和諧共存的方式發展農村，為社區打造良好的生態系，歡迎民眾利用周末假期走一趟新北市農再社區，感受農村大自然的美好。因應新冠肺炎疫情，呼籲民眾外出賞螢也要記得戴口罩，並落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人防疫措施，以降低感染風險，快樂出門，平安回家。

(中時 )