外資4月在台股連3買，台股再創歷史新高，帶動各期均線呈多頭排列，技術指標持續轉佳；3月營收陸續公布，預期正面，法說會、Q1財報、股東會等利多接續登場，加上FED維持寬鬆政策不變，拜登政府繼紓困案後，將推逾2兆美元基建計畫，預期台股在傳產、電子健康輪動下，指數可望維持波段向上趨勢，主軸建議著眼於永續成長概念股。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，台股基本面擴張無虞、資金面維持寬鬆，支撐台股高檔震盪，展望2021年，根據機構法人預估，台股上市櫃企業獲利可再創新高約2.64兆元，預期明年發放的現金股利上看1.8~1.9兆元。股利與獲利兩大利多，使台股成為參與多頭行情的最佳選擇。此外，以公司治理、環境、社會等準則檢視全球股市永續投資機會，台灣表現相對亮眼，是永續投資好標的。

陳思銘指出，公司治理與公司的EPS及ROE呈正相關，根據第六屆公司治理評鑑結果，位列公司治理前5%及前5%-20%的公司，表現均優於全體參評企業平均表現。以EPS表現為例，上市公司治理評比前5%企業2019年平均EPS為3.48元，治理評比前5%~20%2019年平均EPS為3.62元，遠高於全體受評公司的平均2.72元；再從台股指數表現可見，統計2016年以來至2021年4月6日績效表現，具備公司治理永續投資題材的台灣公司治理100指數上漲114.7%，長期表現優於大盤的100.7%。印證更優質的公司治理帶來更強勁績效報酬。

(時報資訊)